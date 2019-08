CDU in Brandenburg und Sachsen bekennt sich zum ländlichen Raum

dpa

Dresden (dpa) Die CDU in den Wahlkampfländern Brandenburg und Sachsen sieht im ländlichen Raum große Zukunftschancen für ihre Länder.

"Es wurde zuletzt oft über vernachlässigte Regionen gesprochen. Wir wollen keine Region aufgeben und werden keine aufgeben", sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer am Montag nach einer gemeinsamen Präsidiumsklausur von CDU und CSU in Dresden. Man habe genügend Ideen, um den ländlichen Raum zu entwickeln: "Ich sehe in dem Strukturwandel eine große Chance, auch für meine eigene Heimat, die Lausitz." Zugleich bekräftigte Kretschmer seine Haltung, dass beim Strukturwandel im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg zuerst neue Arbeitsplätze entstehen müssen, bevor alte aufgegeben werden.

Der brandenburgische CDU-Chef Ingo Senftleben kündigte an, dass im Fall einer Regierungsbeteiligung nach der Landtagswahl am 1. September kein Dorf in Brandenburg mehr für die Kohle abgebaggert werde. Ein Flächenland wie Brandenburg müsse in allen Regionen wachsen. Zudem wolle man mehr dezentralisieren und Behörden und Forschungseinrichtungen in der Fläche ansiedeln. Senftleben räumte ein, dass die Politik in den vergangenen Jahren an Vertrauen eingebüßt habe. Es gelte nun bei der Wahl zu zeigen, dass die Union keine Versprechungen mache, sondern sich mit klaren Zukunftsaussichten an die Menschen wende. Senftleben nannte die Wahl eine Richtungsentscheidung.

In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. In Sachsen liegt die CDU in Umfragen derzeit vergleichsweise deutlich vor der AfD, in Brandenburg knappe hinter der SPD und der AfD.