Neues Azubi-Quartier auf dem Quenz

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Das Unterbringungsproblem für die Auszubildenden, die in sogenannten Landesfachklassen an den beiden Brandenburger Oberstufenzentrum die Berufsausbildung absolvieren, ist gelöst. Sie können sich künftig, unter der Voraussetzung, dass die Anreise zum OSZ länger als drei Stunden dauert, in der Gobbinstraße sowie in der Thüringer Straße einmieten. Die Stadt Brandenburg und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) haben hier in den vergangenen zwei Monaten renoviert und insgesamt zehn Wohnungen mit 50 Betten, Kleiderschränken, Sitzmöglichkeiten und Küche modern ausgestattet.

"Nach der Schließung des Caasi sind wir froh, pünktlich zum Schulstart im September den Auszubildenden dieses Angebot machen zu können", betonte DRK-Geschäftsführer Andreas Griebel bei der Führung durch die 55 bis 60 Quadratmeter großen Wohnungen, in denen sowohl Einzel- und Doppelzimmer für 13 bzw. 15 Euro am Tag bezogen werden können. Ein subventionierter Preis, da das Vorhaben von den Europäischen Sozialfonds gefördert wird. "Das was für die Azubis dann noch an 40-45 Euro in der Woche an Kosten entsteht, wird in den meisten Fällen gern vom Ausbildungsbetrieb übernommen", so Griebel weiter. Das Prinzip für die Jugendlichen ist dabei denkbar einfach: Sonntagabend ab 18 Uhr bzw. Montagmorgen ab 6.30 Uhr können sie sich – pünktlich vor der ersten Stunde – den Schlüssel in dem ebenfalls auf dem Quenz befindlichen Büro der Verwaltung abholen. Dazu wird Bettwäsche gestellt. Spätestens Freitagmittag muss beides zurückgegeben werden. Dazu herrschen klare Regeln, zu denen unter anderem ein striktes Rauchverbot zählt. Wer sich dem widersetzt, sieht die "gelbe" und beim zweiten Verstoß die "rote Karte. Die Unterkunft ist für den Schüler dann gesperrt. "Uns ist viel an einem friedlichen Zusammenleben in der Siedlung gelegen. Deshalb gibt es klare Regeln, aber auch immer einen Ansprechpartner bei Sorgen und Nöten", so Griebel abschließend