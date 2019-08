Rallye mit vielen Promis in Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Enttäuschung schon vor dem Start der Oldtimerrallye Hamburg-Berlin-Klassik: Der frühere Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg steigt erst am Sonnabend kurz vor dem Ziel in Hamburg in eine Corvette. Er wird deshalb nicht dabei sein, wenn der Tross mit den rund 200 Fahrzeugen am kommenden Donnerstag, 29. August, über den Zehdenicker Marktplatz fährt. Mit dabei sein werden aber Olympiasiegerin Katarina Witt als Beifahrerin in einem BMW 328, der Moderator Sidney Hoffmann, der frühere Rennfahrer Hans-Joachim Stuck, die DTM-Gewinnerin Ellen Lohr, der brasilianische Fußballstar Grafite, der mit dem VFL Wolfsburg 2009 Deutscher Fußballmeister wurde, Let’s-Dance-Juror Joachim Llambi und der ehemalige Rennfahrer Prinz "Poldi" Leopold von Bayern. Die ersten Fahrzeugen werden gegen 14.35 Uhr auf dem Marktplatz erwartet, die letzten werden Zehdenick gegen 16 Uhr in Richtung Granseer Kirchplatz verlassen haben.

In Zehdenick befindet sich ein Kontrollpunkt der Rallye. Etappenziel des ersten Tages wird Göhren-Lebbin sein. Die Tour endet am Sonnabend, 31. August, in Hamburg. Veranstaltet wird sie von "Auto Bild Klassik".

"Heißt die Rallye-Fahrerin in Zehdenick willkommen", appelliert das Team der Tourist-Information Zehdenick an die Havelstädter, vorbeizuschauen und die Teilnehmer lauthals zu begrüßen. Bei den Teilnehmern der Rallye stehen zwar der Spaß und das emotionale Erlebnis im Vordergrund. Auf spannende Wertungsprüfungen wird bei dieser Gleichmäßigkeits- und Zuverlässigkeitsrallye aber keineswegs verzichtet.