Brandenburg Unbekannte entwendeten in der Nacht von Samstag zu Sonntag ein Krad der Marke Kawasaki Ninja 300 ABS mit dem Kennzeichen BRB-PM 8. Das Fahrzeug in den Farben grün/weiß/schwarz, stand im öffentlichen Verkehrsraum der Elisabethstraße und war mit einem Schloss gesichert.

Der Diebstahl eines weiteren Krads wurde am Samstagnachmittag in der Gertraudenstraße festgestellt. Dabei handelt es sich ebenfalls um eine Kawasaki, Modell Z 650. Das amtliche Kennzeichen lautet BRB - M 32. Auch in diesem Fall stand das Fahrzeug abgeschlossen im öffentlichen Raum. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen und hat die Fahndung eingeleitet.