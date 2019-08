Fahnder fassen flüchtende Autodiebe auf der A11

MOZ

Joachimsthal (MOZ) Ein gestohlenen Ford Focus hat die Polizei am Sonntagvormittag auf der A11 gestoppt. Die fünf Insassen, Männer im Alter von 31, 32 und 37 Jahren, hatten sich als angebliche Kaufinteressenten mit dem Wagen, der in Treuenbrietzen zum Verkauf angeboten worden war, bei einer "Probefahrt" aus dem Staub gemacht. Für die Fahrt waren ihnen Zulassung und Autoschlüssel ausgehändigt worden. Als Bundespolizisten den Wagen mit den Kennzeichen des Landkreises Potsdam-Mittelmark kurz vor der Anschlussstelle Pfingstberg kontrollieren wollte, gab der Fahrer Gas. Dass die Flucht nur kurz und vergebens war, dafür sorgten Fahnder von Landespolizei, Bundespolizei und Zoll, die gerade in der Nähe waren.