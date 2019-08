Vandalismus ärgert Schüler

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Nur wenige Tage stehen die fünf recht ansehnlichen und bequemen insgesamt rund 5.000 Euro teuren Bänke auf dem Ketziner Marktplatz, und schon sind sie mit Graffiti beschmiert und haben Brandschäden. Das ärgert auch die Schüler der Klasse 10/1 der Theodor Fontane Oberschule. Deshalb schlossen sie mit der Stadt eine Bankpatenschaft ab.

Geboren wurde die Idee während einer Gesprächsrunde der Klasse mit der Stadtverwaltung im Rahmen des Politikunterrichts, erzählte die stellvertretende Bürgermeisterin Sabine Pönisch am Dienstag während eines gemeinsamen Vororttermins der Schüler, der Stadtverwaltung und Sponsoren der am Marktplatz ansässigen Firmen Brillen-Rasch und Uwe Augustiniak.

Ein Kernthema während dieses Politunterrichts seien fehlende Bänke auf dem Marktplatz und auch der Vandalismus gewesen, fügte Klassenlehrerin Winnie-Karen Giera hinzu. Schon mehrmals habe die Stadt Bänke aufgestellt. Diese seien immer wieder dem Vandalismus zum Opfer gefallen und zerstört worden, erzählte Bürgermeister Bernd Lück.

Fast die ganze Klasse warte hier auf den Bus, erzählt Ole Jürgens. "Künftig werden wir darauf achten, dass die Bänke lange in Ordnung sind. Vor und nach der Schule werden wir das kontrollieren", fügte Juliette Putzar hinzu. Es gebe in der Klasse ein Team, das früh und am Abend die Sitzgruppe kontrollieren wird. Auch der Aufstellungsort sei gemeinsam festgelegt worden. Der sei sehr gut gewählt, meinte der Bürgermeister. Hier im Schatten der alten Bäume habe man einen Blick bis zur Havel hinunter. Der Dank gelte auch den Sponsoren, die das Aufstellen der hochwertigen Bänke ermöglichten. Den recht hohen Preis erklärte Lück mit den Anforderungen an die Gestaltung und Materialien der Bänke im Sanierungsgebiet.

Lück würde sich insgesamt einen belebteren Marktplatz wünschen, antwortete er auf eine entsprechende Frage. Der Wochenmarkt sei nach wenigen Wochen sozusagen eingeschlafen, weil wegen der mangelnden Nachfrage die Händler wegblieben. Ein schöner Springbrunnen sei oft vorgeschlagen worden. Das wäre auch sein Wunsch. Aber ein Blick in die Nachbargemeinden Wustermark und Nauen ließ ihn bisher davon Abstand nehmen. Der Bau wäre finanziell möglich, die Folgen des Vandalismus auf Dauer nicht zu finanzieren, erklärte er.