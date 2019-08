Randalierer in Asylunterkunft attackiert Polizisten

MOZ

Schwedt (MOZ) Nachdem er in einer Asylunterkunft in der Flemsdorfer Straße randaliert hatte, ist ein Mann aus dem Tschad am späten Samstagabend von Polizisten in Gewahrsam genommen. Er hatte in dem Heim Gegenstände um sich geworfen und sich nicht beruhigen lassen. Der 31-Jährige, bei dem ein Alkoholtest 2,13 Promille ergab, attackierte die Beamten, trat um sich, als er zur Wache gebracht wurde, und bespuckte den Streifenwagen und die Polizisten. Zwei der Beamten wurden leicht verletzt.