Seelow In den Morgenstunden des 18. August haben Unbekannte von der Fahrbahn in der Apfelstraße und der Hinterstraße mehrere Gullydeckel entfernt. Wie die Pressestelle der Polizei auf MOZ-Nachfrage angab, kam es in Zusammenhang mit diesen Diebstählen zu keiner Sach- oder Personenschäden. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Um der Täter habhaft zu werden, fragt die Polizei: Wer hat in den frühen Morgenstunden des vorletzten Sonntags etwas wahrgenommen, was mit dem beschrieben Geschehen in Einklang zu bringen ist? Wer kann Hinweise zu den Personen geben, welche die Gullydeckel entfernten?

Ihre sachdienlichen Hinweise nimmt die Inspektion unter der Rufnummer 03341 3300 oder per Internetwache www.polizei.brandenburg.de entgegen