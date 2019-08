Planebrücke halbseitig gesperrt

Brandenburg Am Mittwoch, 28.August, werden Reparaturarbeiten am Gehweg der Planebrücke, Ziesarer Landstraße, ausgeführt. Die Arbeiten beginnen um 8 Uhr und werden voraussichtlich noch am selben Tag abgeschlossen werden. Zur Ausführung der Arbeiten ist die halbseitige Sperrung der Fahrbahn erforderlich. Von der Sperrung betroffen ist der stadtauswärtige Fahrstreifen. Es ist an dieser Baustelle mit erheblichen Stauerscheinungen zu rechnen. Wer kann, sollte die Baustelle über die Göttiner Straße bzw. Göttiner Landstraße umfahren.