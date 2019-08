Geschichten aus dem Herbst `89

Franziska Schober

Brandenburg Beschwingte Töne erklingen am Donnerstagabend aus der St. Katharinenkirche. Sie leiten den Beginn einer Projektreihe der ganz besonderen Art ein. An diesem Abend findet die Veranstaltung "30 Jahre friedliche Revolution" ihren Auftakt mit der Eröffnung der Ausstellung "Herbst ’89 – Brandenburg während der friedlichen Revolution" von Juliane und Maria Menzel. "Bekannt aus unserem vorherigen Gemeinschaftsprojekt ‚Leiden.schaft’ wurden wir vom Kirchenkreis angesprochen, ob wir uns künstlerisch an einer Aufarbeitung der friedlichen Revolution beteiligen würden", berichtet Maria Menzel, Journalistin und Textschreiberin des Projektes.

Gemeinsam mit der Fotografin Juliane Menzel entsteht auch dieses Mal eine persönliche biographische Reihe in Text und Bild. "Es war uns wichtig zu zeigen, wie die Brandenburger die friedliche Revolution empfunden haben.

Dabei spielt für uns die Vielfalt der Menschen, sowie auch deren verschiedene Blickwinkel auf die Veränderungen eine große Rolle. Wir zeigen neben den positiven Aspekten, die die Wende hervorgebracht hat, auch die persönlichen negativen und schmerzvollen Erinnerungen der Protagonisten."

Gemeinsam führten Mutter und Tochter jeweils zwei- bis dreistündige Interviews mit sieben Personen unterschiedlichster sozioökonomischer, politischer und religiöser Herkunft. Das aussagekräftige Foto entsteht jeweils an dem für sie bedeutendsten Brandenburger Ort zur Zeit der Wende.

"30 Jahre friedliche Revolution" stellt eine Kooperation der evangelischen Kirchengemeinden der Region Brandenburg, des Brandenburger Theaters und der Stadt Brandenburg an der Havel dar. Die Veranstaltungsreihe findet von August bis Dezember 2019 in und um Brandenburg statt.

Die Zielsetzung ist dabei, die Reflexion vergangener Ereignisse der friedlichen Revolution durch die Beleuchtung persönlicher Biographien. Das Wahrnehmen und Nachempfinden der verschiedenen Perspektiven, der damaligen Träume und Visionen erlauben dann einen Blick in die heutige Zukunft.

Was wurde bereits erreicht? Was will man heute zusätzlich erreichen? Wie kann es erreicht werden? Sprecher der Eröffnung wie Frank Martin Widmaier, künstlerischer Leiter des Brandenburger Theaters, und Dr. Maria Nooke, Beauftragte des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur, sind sich einig: Freiheit und Demokratie haben damals gesiegt und das ist ein Grund zur Feier der friedlichen Revolution.

Superintendent des evangelischen Kirchenkreises Thomas Wisch ermutigt "Die friedliche Revolution geht auch heute weiter. Unser Kirchenkreis sieht sich in der Verantwortung auch mit der jungen Generation ins Gespräch zu kommen. Wir wünschen uns, dass sich in Brandenburg etwas bewegt."

Gemeindepädagogin Ulrike Mosch lädt zu dieser Ausstellung jeden ein der die Wende selbst erlebt oder sogar mitgestaltet hat. Die Geschichten sind auch für jeden interessant, der sehen will, welche Veränderungen die Revolution für die Menschen bewirkt hat.

Dabei dankt Juliane Menzel vor allem den sieben Protagonisten, welche durch ihre Offenheit dieses Projekt ermöglicht haben.