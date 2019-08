Lautes und Leises auf dem Marienberg

Franziska Schober

Brandenburg Auf dem Marienberg wurde es am Freitagabend "magisch", am Samstag "laut" und am Sonntag "leise". Film, Musik und Mitmachaktionen leiteten das sommerliche Marienberg Open-Air ein, das in diesem Jahr seine Premiere feiert und ein Publikum jeden Alters anspricht. Das Open-Air auf dem Marienberg stellte den zweiten Teil des "Kultursommers Brandenburg an der Havel" dar, der vom Brandenburger Theater organisiert wird und drei Wochen lang für ein fortwährendes kulturelles Angebot sorgt. Nachdem Comedy und Musikkonzerte auf der Regattastrecke am Beetzsee das außergewöhnliche Sommerprojekt in der letzten Woche eingeleitet haben, ziehen weitere Künstler und Akteure in den kommenden zwei Wochen auf die Freilichtbühne des grünen Wahrzeichens von Brandenburg.

Eröffnet wurde das Bergspektakel am Freitagabend durch das Filmkonzert "Magische Filmmomente". Auf der Freilichtbühne flackerten berühmte Szenen der Filmgeschichte, musikalisch untermalt von den Brandenburger Symphonikern.

An den folgenden beiden Tagen wurde beim ersten interaktiven "Freiluftlabor" gemeinsam getanzt, getrommelt, gesungen, gestaltet, gegessen und vieles mehr. Der Samstag stand dabei unter der Überschrift "LAUT" und war gekennzeichnet von lebhaften und aktiven Workshops im Künstlerdorf zu Themen wie Jumping, Skateboarding und Trommeln. Künstlerische Tätigkeiten wie der Graffiti oder Handlettering Workshop des Never Enough Stores wurden dankend angenommen. Melanie Gebert führte vor allem viele interessierte Mädchen in den Umgang mit dem Pinselstift ein und brachte begeisterte Workshopteilnehmerinnen hervor. "Ich habe zwar schon ein Lettering Buch geschenkt bekommen, aber allein damit konnte ich es mir nicht so gut beibringen. Hier im Workshop macht das richtig Spaß!", freute sich Teilnehmerin Carolin (9). Nach dem Einüben der filigranen Pinselschwünge durfte jede Teilnehmerin ihren Wunschspruch künstlerisch und bunt gestalten. Auch die gemeinsame Gestaltung einer Wand im Graffiti Workshop fand großen Anklang. Christian Heise leitete die Gruppe an und betont: "Für Kinder und Jugendliche kann Graffiti den Einstieg in die Kunst bedeuten."

Musikalisch rockige Begleitung gab es im gesamten Tagesverlauf im Ostpark, ehe in den Abendstunden die Genthiner Band The Pax und der ehemalige Genesis Sänger Ray Wilson mit Band für einen lauten Abschluss zu rockigen Gitarrenriffs sorgten.

Am Sonntag fand das bunte Wochenende unter dem Titel "LEISE" dann einen ruhigen Ausklang mit Workshops und Bühnenprogramm des Freiluftlabors zum Thema LEISE. Ob Puppentheater, Geschichtenerzählungen und Lesungen, malen und basteln für Familien bei gemeinsamem Picknick auf dem Berg – ein gemächlicher und besonnener Tag fand sein Finale beim gemeinschaftlichen Brandenburger Rudelsingen auf der Freilichtbühne. Und weil das Wochenende so schön war, geht es auch in den folgenden zwei Wochen abwechslungsreich mit dem Brandenburger Kultursommer weiter: Besucher können sich auf verschiedenste Filmvorführungen im Freiluftkino, Konzerte und Theateraufführungen freuen.