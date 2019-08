OGA

Oranienburg (MOZ) In einen Imbiss sind Unbekannte am Wochenende an der Bernauer Straße in Oranienburg eingebrochen. Gestohlen wurde nichts. Sachschaden richteten sie dennoch an.

Wie die Polizei am Montag berichtete, warfen die Täter im Imbiss ein Spülbecken um und verursachten dadurch einen Wasserschaden. Die Tat soll sich zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, ereignet haben. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 500 Euro.