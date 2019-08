Stürmer erfüllten ihr Pensum

Dieter Wetzel

Brandenburg Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg begannen in ihrem Heimspiel gegen den FK Hansa Wittstock druckvoll. Bereits in der 9. Minute nutzte Mudai Watanabe eine Vorlage zur Führung. Nur zwei Minuten später hatte Hubert Horodecki das 2:0 auf dem Fuß, er traf jedoch nur das Außennetz. Wieder war es Mudai Watanabe der nach 20 Minuten die Gästeabwehr schwindlig spielte und im letzten Moment geblockt wurde. Die Wittstocker fanden kaum ein Mittel gegen den schnellen Japaner. Wie aus "heiterem Himmel" fiel das 1:1 (23.). Jochen Meier hatte nach einer Ecke den Ball aus 16 Meter durch die Stahl-Abwehr im Tor untergebracht.

Für die Märzke-Elf ein Weckruf, jetzt schaltete sie wieder auf Angriff. In der 26. Minute wurde Horodecki noch geblockt, fünf Minuten später hatten Lukas Hehne sowie im Nachschuss Jonas Meyer das 2:1 auf dem Fuß. Einige Zeit später spielte Wandilie Dlamini den Ball auf Watanabe, der gekonnt von der Strafraumkante den Ball zum 2:1 (38.) in den rechten Winkel zirkelte. Fast mit dem Pausenpfiff wäre Watanabe noch das 3:1 geglückt, aber der Gästeschlussmann Bela Thiessen reagierte hervorragend.Nach der Halbzeit wollten die Platzherren "den Sack" zu machen. Wieder war es Mudai Watanabe, der nach guter Vorarbeit von Danilo Ferreira in der 53. Minute dem Wittstocker Keeper keine Chance ließ. Die Gäste kamen erstmals in der 60. Minute zu einem Kopfball, den Moustapha Nouka sicher hielt. Drei Minuten darauf herrschte nach einem Eckball Konfusion im Stahl-Strafraum, die der eingewechselte Hannes Monschau zum 2:3 nutzte.

Die Stahl-Elf zog danach das Tempo nochmals an. Die Wittstocker Abwehr schwamm minutenlang gewaltig. Beim Treffer in der 68. Minute von Lukas Hehne zum 4:2 war die Verwirrung der Gäste besonders groß. Innerhalb von fünf Minuten fielen zwei weitere Tore durch Watanabe und Hehne zum 6:2.

Danach hatten die FC-Angreifer ihr Soll erfüllt und wurden gegen Philipp Otto sowie Fares Hamo ausgewechselt. In den Schlussminuten kam Jakub Fliegel zum ersten Pflichtspieleinsatz beim FC Stahl.

Trainer Eckart Märzke war mit der Leistung seiner Schützlinge zufrieden, wenn gleich ihm der Auftritt in Hennigsdorf besser gefallen hat. Sein Bangen angesichts der Verletzung von Mudai Watanabe aus der 72. Minute stellte sich nach Spielschluss als nicht so schwerwiegend heraus. Am kommenden Sonnabend (31. August) steht die Partie beim TSV Premnitz an.