Nervenschlacht in der West-Halle

Martin Terstegge\MOZ

Brandenburg Der Einstieg in die Oberliga Ostsee/Spree ist den Handballern des SV 63 Brandenburg-West geglückt. Im Heimspiel gegen die SG OSF Schöneberg gewannen sie mit 32:31, es war jedoch ein hartes Stück Arbeit.

Zu Beginn konnte Felix Meysel die beiden Rückstände prompt ausgleichen (2:2), aber im weiteren Verlauf ließ der Auftritt der Brandenburger arge Zweifel an ihre Oberligatauglichkeit aufkommen. Durch simples Kreuzen kamen die Berliner immer wieder zum freien Wurf aus dem Rückraum. Und die Bälle saßen. Von Außen konnte Torsteher Jurij Benkendorf zwar einige Versuche wegnehmen, kassierte aber auch ein paar haltbare Würfe.

Wenn die Defensive nicht funktioniert, sollte es dann wenigstens der Angriff richten. Aber auch in der Offensive offenbarten die Gastgeber in der Anfangsviertelstunde arge Probleme. Es waren jedoch keine technischen Fehler, da verzeichneten die 63er einen Spitzenwert von 3 über die gesamten 60 Minuten.

Angriff mau, Abwehr mau, das ergab nach 16 Minuten einen Spielstand von 7:13. Und dass gegen einen Kontrahenten der keinen "Zauberhandball" spielte, sondern einfach konsequent seine Möglichkeiten nutzte.

Trainer Sven Schößler reagierte, stellte von einer 6:0-Deckung auf 5:1 um, mit dem vorgezogenen Nick Stenzel. Das zeigte nicht umgehend Wirkung, aber in den letzten fünf Minuten vor der Halbzeit schmolz der Fünf-Tore-Vorsprung der Gäste kontinuierlich. In der Phase bekam der andere West-Schlussmann Oskar Müller nun die ersten Bälle zu halten, was ihm natürlich zusätzliche Sicherheit gab. Beim Pausenpfiff leuchtete ein 16:18 auf der Anzeigentafel. Die Hausherren waren wieder im Rennen.

Nun hatten die Brandenburger ihren Rhythmus, blieben im zweiten Durchgang dran. In der 36. Minute gelang der Ausgleich nach langer Zeit, zwei Minuten später brachte Leroy Fleischer sein Team erstmals in Führung (21:20). Als Magnus Wybranietz in der 40. Minute auf 23:21 erhöhte hofften die Zuschauer auf die endgültige Wende im Spiel. Doch weit gefehlt, die Berliner fanden wieder zurück, gingen ihrerseits nach 43 Minuten mit 24:23 nach vorn.

Es entwickelte sich ein Handballkrimi, in dem ständig die Führung wechselte. Absetzen konnte sich kein Team mehr. Für Trainer Schößler eine nervenzerreißende Phase, da zu diesem Zeitpunkt sein Sohn Max Schößler schon in der Kabine war zur ärztlichen Betreuung. Er hatte sich bei einer Abwehraktion unglücklich an der rechten Schulter verletzt, man vermutet dass eine Sehne gerissen ist. Die Gedanken des Coaches pendelten zwischen Kabine und dem Treiben auf dem Feld.

Das Publikum peitschte die West-Spieler in den Schlussminuten nach vorn. Exakt zwei Minuten vor dem Abpfiff glich Wybranietz zum 31:31 aus. Die Schöneberger kassierten noch eine Zeitstrafe waren bis zum Schluss in Unterzahl. Ihr Angriff verpuffte und Schößler nahm eine letzte Auszeit. Die Gastgeber spielten geduldig und erhielten 35 Sekunden vor dem Ende einen Siebenmeter. Wybranietz übernahm die Verantwortung, verwandelte auch den zweiten Strafwurf sicher zur 32:31-Führung.

Ein Punkt wäre schon einmal sicher. Die Schöneberger verstanden es nicht in der verbliebenen Restzeit den West-Kasten noch einmal in Gefahr zu bringen, verloren den Ball Sekunden vor Schluss, der Rest war nur noch Jubel.

Trainer Schößler ließ seine Emotionen mit zwei, drei wüsten Schreien heraus, eilte dann zu seinem Sohn Max, der auf der Tribüne das Geschehen verfolgte und vergaß vor lauter Adrenalin die Verletzung bei Max, bei seiner Umarmung. Bei aller Freude über diesen Erfolg, doch solch einen Verlauf möchte der West-Coach nicht jeden Spieltag erleben.

Respekt den West-Spielern, die sich trotz der scheinbar ausweglosen Lage wieder heran gekämpft haben. Der Zuschauer konnte sehen, da stand eine Mannschaft auf dem Feld, die an sich glaubt. Mit dieser Einstellung dürfte die Klasse zu halten sein, doch bei ein paar Prozenten weniger kann man in dieser Liga nicht bestehen.

Kommenden Sonnabend (31. August) geht es zur SG Uni Greifswald/Loitz, die bei ihrer Saisonpremiere in Cottbus mit 33:35 unterlagen. Dort ist dann auch Tom Kryszon wieder mit von der Partie, der am Samstag noch seine Sperre aus der Vorsaison absitzen musste.

SV 63: Benkendorf, Müller, Wybranietz 8/2, M. Schößler 1, Witt 1, Heuer, Meysel 3, Schulz, Stenzel 2, Habermann 1, Mandel, Fleishcer 5, P. Kryszon 7, Ackermann 4.