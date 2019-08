BSC Süd 05 mit erstem Dreier der neuen Saison

Dieter Seewald

Brandenburg Zum Geburtstag von Trainer Özkan Gümüs gelang dem BSC Süd 05 am Sonnabend mit einem 2:1, vor nur 127 Zuschauern, der erste Sieg der laufenden Saison.

Allerdings taten sich die Gastgeber, gegen die tief stehenden Gäste vom Charlottenburger FC Hertha 06, erneut lange Zeit recht schwer. Man hatte zwar optisch mehr Spielanteile und auch mehrere Möglichkeiten aber insgesamt fehlte zunächst der letzte Biss, wurden Bälle eher zurück, als schnell in die Spitze gespielt. Bei den durchkommenden Bällen fehlte dann oft das Gefühl im Fuß, so dass diese für die Spitzen unerreichbar blieben.

Einer dieser Anspiele in die Tiefe hätte in der 17. Minute fast zum Erfolg geführt, wenn Schiedsrichter Rose nicht ein Foul an Iddrisu im Gästestrafraum übersehen hätte. Nur drei Minuten später wurde ein Treffer von Djan-Okai wegen Abseits zurecht nicht anerkannt (20.) und in der 25. Minute hielt Gästekeeper Marko Kurtisevic einen Kopfball von Ugurcan Yilmaz. Die Nullfünfer blieben dran und diesmal gab es, nach einem Foul an Ricky Djan-Okai, in der 39. Minute den Strafstoß. Yilmaz verwandelte ihn sicher zur Führung der Gastgeber. Diese konnte jedoch nicht bis in die Pause gerettet werden, denn die Gäste glichen nach einem Eckball durch Serbülent Ulutürk noch zum 1:1 aus (45.).

Nach dem Wiederanpfiff hatten die Berliner, nach eigenem Einwurf der Brandenburger, die Führung auf dem Fuß, jedoch flog der Ball am Tor Toni Neubauers vorbei (65.). Langsam kamen die Mannen um Trainer Gümüs in Fahrt. Endgültig die Bremse löste dann der inzwischen eingewechselte Nicholas Engel, als er einen von Fatih Kücük getretenen, abgewehrten Eckball, aus 25 Metern volley zur 2:1-Führung in die Maschen des Gästetores versenkte (70.).

Die Herthaner öffneten nun ihre Abwehr, aber viele Chancen boten sich ihnen nicht. Das es trotzdem für den BSC Süd 05 bis zum Schlusspfiff eine Zitterpartie blieb, lag daran, dass man es versäumte den Sack zuzubinden. Allein Ricky Djan-Okai hatte dazu dreimal die Möglichkeit (72.; 73., 88.), aber auch Kilanda Landos verfehlte mit seinem Kopfball (77.) das Gästetor.

"Auf Grund des unbedingten Willens meiner Mannschaft in der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung", so Trainer Gümüs nach dem Spiel.

BSC Süd 05: Toni Neubauer - Luca Köhn, Lukas Kohlmann, Julian Hartmann, Hafez El-Ali, Fatih Kücük, Kilaanda Landos, Faruk Sentürk (47. Necmi Ulucay), Ugurcan Yilmaz, Razak Iddrisu (55. Nicholas Engel), Ricky Djan-Okai (89. Samet Sennur).