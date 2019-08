Gelungene Premiere

Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Am vergangenen Sonnabend erlebte der 1. Altstadtsommercup des MBSV Belzig seine Premiere in der Albert-Baur-Halle. Das Handballturnier kam bei den beteiligten Mannschaften sehr gut an, so dass einer Neuauflage im kommenden Jahr nichts im Weg steht.

Die sechs teilnehmenden Teams wurden in zwei Gruppen aufgeteilt. In der Staffel A traf der Gastgeber auf den SV Blau-Rot Coswig (Anhaltliga Sachsen-Anhalt) und den SV Motor Babelsberg (Landesliga Mitte). In der Gruppe B traten der HV Grün-Weiß Werder II (Verbandsliga Nord), der VfL Tegel II (Landesliga Berlin) und der HSV Wildau II (Landesliga Mitte) an.

Die Bad Belziger hatten einen guten Turniereinstieg, bezwangen die Coswiger souverän in der 30minütigen Partie mit 17:14. Gegen die Babelsberger taten sich die Hausherren schon schwerer. Erst in der Schlussphase konnten sie den 12:10-Erfolg sicherstellen. Damit war die Truppe von Trainer Denis Wandersee Gruppensieger. Zweiter wurden die Coswiger, die die Motor-Handballer mit 16:15 bezwungen hatten.

Im Halbfinale bekamen es die Gastgeber mit der VfL-Reserve zu tun. In den ersten 20 Minuten war es ein offener Schlagabtausch, doch in den letzten zehn Minuten verloren die Bad Belziger ihren Rhythmus. Sie gerieten in Rückstand und versuchten dann mit zu schnell abgeschlossenen Aktionen wieder den Anschluss zu finden. Das ging schief, die Berliner gewannen verdient mit 17:13. Im andern Semifinale setzten sich die Werderaner mit 22:14 gegen Coswig durch.

So trafen im Spiel um den dritten Platz die MBSV-Akteure erneut auf Coswig. Und wie schon im Vorrundenspiel gingen sie als 17:14-Sieger vom Feld. Mit dem dritten Platz zeigte sich Trainer Wandersee sehr zufrieden.

Das Finale zwischen Tegel und Werder bot noch einmal feinste Handballkost. Beide Reihen schenkten sich nichts, folgerichtig hieß es nach 30 Minuten 12:12-Unentschieden. Im Siebenmeterwerfen hatte der VfL dann mit 3:2 die besseren Nerven.

Auch im Spiel um den fünften Platz, zwischen dem SV Motor und Wildau II, musste die Entscheidung vom Siebenmeterstrich fallen. Die Babelsberger hatten beim 16:15 das bessere Ende für sich.

Bei der Siegerehrung gab es für die Gastgeber dann noch einmal Gründe zur Freude. Sie stellten mit Maximilian Kernke den besten Torschützen (18) und mit dem jungen Billy Kamradt auch den besten Torsteher. Auf sein Können kann Denis Wandersee erst zum Ende des Jahres zurückgreifen, wenn der junge Mann seinen 17. Geburtstag begeht. Sein Teamkollege Eric Wetzel machte aber ebenfalls ein gutes Turnier, so dass Wandersee, der mit Routinier Michael Schröter noch einen weiteren guten Torwart im Kader hat, auf dieser Position die wenigsten Sorgen hat.

Am kommenden Sonntag (1. September) steht mit der Landespokalrunde die erste Pflichtaufgabe an. Für den MBSV-Coach ist dies aber mehr ein letzter Härtetest, für den am 8. September anstehenden Saisonstart, der sein Team zum HV Luckenwalde führt.