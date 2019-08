Ja zur Europa!

Manfred Kuhle in Aktion bei der Tischtennis-Europameisterschaft der Senioren in Budapest.Fotos: privat © Foto: prv

Manfred Kuhle

Budapest Für Manfred Kuhle vom TSV Wiesenburg war der Start bei der 13. Tischtennis-Europameisterschaft in Budapest bereits die vierte EM-Teilnahme, nach 2013 in Bremen, 2015 in Tampere und 2017 in Helsingborg. Die Austragungsstätte Ferenc Puscàs-Stadion erinnerte den Sportliebhaber natürlich prompt an den legendären Spielführer der ungarischen Fußballnationalmannschaft, die 1954 sensationell der DFB-Elf in Bern unterlag.

Der große sportliche Erfolg blieb Kuhle erwartungsgemäß versagt. Es gab deutliche Niederlagen gegen starke Osteuropäer in der Altersklasse Ü75, aber auch Erfolge gegen Frankreich und Italien. Zum Auftakt unterlag der pensionierte Lehrer dem sechsfachen polnischen Landesmeister Henryk Glura. Auch gegen den späteren Gruppensieger, den Prager Jaroslav blieb er ohne Chance. Hart umkämpft war jedoch das Match gegen den Türken Turan von Galatasaray Istanbul. Turan führte nach Sätzen mit 2:1, doch im vierten Durchgang lag Kuhle zwischenzeitlich vorn. Aber Kantenbälle gegen ihn führten noch zum 9:11-Satzverlust. Die Computerwertung brachte ihm immerhin vier Punkte nach der Vorrunde ein.

In der Consolationsrunde besiegte der TSV-Spieler den Italiener Gilberto deutlich. Kampflos konnte er dann eine Runde überspringen, ehe der Brite Clive Dawson aus Windsor den Einzel-Auftritt Kuhles bei dieser EM 2019 beendete.

Die Doppelkonkurrenz, die der Wiesenburger mit einem zugelosten Partner aus Bremen (Kreisklasse) bestritt, begann ähnlich holprig. Allerdings warteten zu Beginn auch gleich zwei Top-Teams. Gegen die späteren Medaillengewinner, die Gebrüder Langner aus Düsseldorf, – sie waren eine lange Zeit in der Bundesliga tätig – gab es nichts zu holen. Dann stand den Beiden ein Duo aus Kopenhagen und Kiel gegenüber, das mehr als 30 Jahre höherklassig antrat. Auch hier zahlten beide Lehrgeld. Im letzten Gruppenspiel gegen die Franzosen Michel und Gerad sicherten sich jedoch die Deutschen den dritten Gruppenplatz.

In der Consolationsrunde lieferte sich das deutsche Duo einen hart umkämpften Vergleich mit einem skandinavischen Team aus Göteborg und Helsinki. Den ersten Durchgang gab Kuhle und sein Partner noch mit 3:11 ab, doch mit dem gleichen Ergebnis gewannen die Beiden den nächsten Abschnitt. Nach einem weiteren Verlust hatten die Deutschen im vierten Satz schon vier Satzbälle, die sie jedoch alle vergaben und letztendlich den Durchgang mit 15:17 verloren. Sportlich abgerundet hat Manfred Kuhle diese Europameisterschaft noch mit einigen Einsätzen als Schiedsrichter. Sein Fazit dieses Wettkampfes: "Das Niveau bei Meisterschaften der Senioren wächst ständig. Die Alten werden immer jünger!"

Rund um das Treiben konnte der Wiesenburger auch einige Sportfreundschaften auffrischen. Er coachte zum Beispiel seinen polnischen Freund Krzysztof Piotrwoski, der diesmal nicht mit Andrzej Truszczynski im Doppel antreten konnte. Bei der Senioren-WM 2014 in Auckland betreute Kuhle das Duo erstmals. Seitdem herrscht eine enge Verbundenheit zwischen Kuhle und Truszczynski. Sie haben sich gegenseitig besucht, zudem betreute der Wiesenburger den Sohn Truszczynskis schon erfolgreich bei einigen Tennisauftritten. Dank der gesammelten Computer-Punkte konnte Manfred Kuhle gleich seinen nächsten Wettkampf festmachen. 2020 geht es zur Senioren-WM ins französische Bordeaux.