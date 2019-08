CCR-Auftritt nach 50 Jahren erstmals auf Vinyl

Stefan Klug

(MOZ) Besser spät als nie: Fast genau 50 Jahre nach ihrem legendären Auftritt beim Woodstock-Festival wird der Gig von Creedence Clearwater Revival am Freitag (30. August) erstmals auf Vinyl-Schallplatte veröffentlicht.

Als CCR nach stundenlanger Verspätung die Bühne betraten, waren die meisten der Zuschauer längst in Träumen entschwunden. Dennoch spielten John Fogerty und seine Jungs ein einstündiges Set, als ob es kein Morgen gäbe. Schließlich gehörten sie zu jenen Acts in Woodstock, die schon vor dem Mega-Event einen Namen hatten. Und dem wollte man auch gerecht werden. Wie entfesselt brachte die Band alle ihre großen Hits von "Born on the Bayou", "Bad Moon Rising" bis " I Put a Spell on You" in orignärer oder kurzer Version und setzte als krönenden Abschluss ein ausuferndes "Suzie Q." obendrauf. Mittlerweile war das Publikum wieder hörbar erwacht und feierte seine Helden.

Dennoch brauchte es 50 Jahre, bis dieses legendäre Konzert nun endlich komplett veröffentlicht wird, standesgemäß auf schwerem Doppelvinyl. Am Freitag nun ist es soweit.

Doch nicht die frühe Stunde am Sonntag seinerzeit war der Grund für einen fehlenden Tonträger in den Folgejahren. Streitereien der Plattenfirmen verhinderten einen früheren Release. Zumindest hat sich das Warten gelohnt. Wenn auch bei den ersten Takten der Sound noch etwas schief klingen mag, die Tontechniker damals wie heute haben nichts unversucht gelassen, das Kompletterlebnis der Nachwelt zu erhalten. Und rein technisch gesehen dürfte das Ergebnis von der schwarzen Scheibe dem Original deutlich überlegen sein. Nicht nur, dass die Bühne sehr ausgeglichen abgebildet wird, auch das Publikum bleibt dezent im Hintergrund. Immer noch genug hörbar, um die Live-Atmosphäre zu erhalten, aber nie dominant. Dazu fehlt fast jeder Hall, der mitunter Konzert-Mitschnitte negativ beeinflusst. Angesichts der eher komplizierten Bedingungen auch auf der Bühne von Woodstock kann man dies gar nicht deutlich genug herausstreichen.

Creedence Clearwater Revival: Live At Woodstock; Craft Recordings/Universal Music