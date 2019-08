Hans-Joachim Laesicke erklärt im ZDF den Osten

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) "Wieso wählen die Ostdeutschen so häufig AfD?", fragt das ZDF-Magazin "Frontal21" am Dienstag (21 Uhr). Über zwei Billionen Euro seien seit der Wiedervereinigung in die ostdeutschen Bundesländer geflossen. Heute sei die Arbeitslosenquote so niedrig wie nie zuvor seit der Wende. Die Regionen mit dem höchsten Armutsrisiko lägen vorwiegend in Westdeutschland. In dem Beitrag solle es darum gehen, warum die SPD in Brandenburg und die CDU in Sachsen mit Machtverlust rechnen müssen.

Für die Berichte aus Sachsen und Brandenburg kam ZDF-Redakteur Michael Haselrieder nach Oranienburg, um sich 30 Jahre nach dem Mauerfall mit politisch interessierten Menschen über deren Erwartungen zu unterhalten. Dafür war er am Freitag mit Hans-Joachim Laesicke in der Stadt unterwegs. "Ich finde interessant, dass er die SPD verlassen hat und dass jetzt sein Sohn Bürgermeister ist", sagte Haselrieder. Für die Dreharbeiten ging es unter anderem zum Schloss, wo das an den Beginn des Zweiten Weltkriegs erinnernde Banner gerade aufgehängt wurde, und zum Picknick mit Politikern von Fridays for Future.