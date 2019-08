RA

Neuruppin (MOZ) Ein 18-jähriger Neuruppiner ist am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr in der August-Fischer-Straße offenbar von zwei unbekannten Männern geschlagen, getreten und bestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei stahlen die beidem den Rucksack des Neuruppiners, in dem sich Bargeld, persönliche Dokumente, ein Mobiltelefon und Schlüssel befanden. Der junge Mann wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Etwa eine Stunde nach der Tat wurde der Fall bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.