Erneut brennen Wälder bei Lehnin und Jüterbog

MOZ

Jüterborg (dpa) In Brandenburg sind erneut Brände auf ehemaligen Truppenübungsplätzen ausgebrochen - betroffen sind diesmal Lehnin und Jüterbog.

Gegen 14.30 Uhr brach der Waldbrand bei Lehnin (Potsdam-Mittelmark) aus, wie das Umweltministerium auf Nachfrage am Montag mitteilte. Nur wenige Minuten später schlug das Warnsystem in Jüterbog (Teltow-Fläming), östlich des Keilbergs, Alarm. Innerhalb einer Stunde habe sich der Brand dort deutlich ausgeweitet, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte Raimund Engel. Zunächst hatte der RBB über die Feuer berichtet.

Mehr als 350 Brände

Nach Angaben des Lagedienstes der Brandenburger Polizei brannten in Jüterbog am frühen Abend drei Hektar Wald. Weil der Boden auf dem Gelände mit Munition belastet ist, kommen die Feuerwehrleute nicht an den Brand heran, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle sagte. Es seien Feuerwehren aus Jüterbog und Niedergörsdorf mit insgesamt 11 Fahrzeugen vor Ort.

Zuletzt brannte im Juni auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog eine Fläche von 744 Hektar. Mehr als 350 Mal hat es bislang in diesem Jahr in Brandenburgs Wäldern gebrannt. Am Montag herrschte nach Angaben des Umweltministeriums fast im gesamten Land die Gefahrenstufe 4 von 5 für Waldbrände, nur im Spree-Neiße-Kreis galt die mittlere Gefahrenstufe 3.

Hilfe zugesichert

Aufgrund all der verheerenden Waldbränden in Brandenburg sicherte unterdessen das Land den Waldeigentümern weitere Unterstützung zur Wiederaufforstung zu.

Er wisse, dass unter anderem die Vorfinanzierung für den Kauf von Pflanzen oft Probleme bereite, sagte Brandenburgs Forstminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag in einem Waldstück bei Treuenbrietzen (Potsdam-Mittelmark). "Wenn der Bund wie angekündigt Gelder bereitstellt, werden wir dafür sorgen, dass sie bei den betroffenen Waldbesitzern ankommen", betonte er. Er wisse, dass die Waldbesitzer eine Brandfläche möglichst schnell wieder bepflanzen wollen.

Vor einem Jahr waren durch Brände in der Region rund 334 Hektar Wald durch Flammen vernichtet worden. Es war der bislang schlimmste Waldbrand in der Geschichte Brandenburgs.