Der Baumdoktor

Wer hat Sie in Ihrer Entwicklung am meisten beeinflusst, geprägt?Mein Gärtner-Lehrmeister Max Opitz in Dresden. Ich rede jetzt von den Jahren 1946 bis 1948. Bei der Promotion Ende der 60er- bis Mitte der 1970er-Jahre betreute mich Prof. Egon Seidel aus Berlin. Er war zugleich auch mein Gutachter. Geprägt haben mich aber auch viele Freunde und Wegbegleiter – ob nun im VKSK der DDR, dem Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter, im Gartenverband Brandenburg, im Naturschutzbeirat oder im Beirat "Schöner unsere Stadt Müllrose". Ich denke dankbar an sie zurück.Was würden Sie als Erstes veranlassen, wenn Sie Bürgermeister Ihres Ortes wären? Wir haben mit Thomas Kühl einen guten Bürgermeister mit großer Mehrheit gewählt. Das ist gut so. Was er sicher auch anstrebt: Ich würde als Bürgermeister versuchen, eine Balance für ein gutes Klima in der Stadt zu schaffen. Auf die Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung käme bei mir regelmäßig der Klimawandel mit all seinen Auswirkungen und Erfordernissen.Möchten Sie noch einmal 17 sein? Ja und nein. Ja, wenn ich die rasante Entwicklung von Wissenschaft und Technik sehe. Nein, weil ich dankbar bin für das, was hinter mir liegt.Was wünschen Sie sich seit Jahren?Mein angefangenes Buch über meine Zeit im Oderbruch von 1993 bis 1980 will ich endlich fertigstellen. Träumen Sie gern?Ja. Schöne Träume sind eine Bereicherung im Leben.Was hält Sie in Ihrer Heimat? Würden Sie noch woanders hinziehen?Wo man wohnt und lebt – ist Heimat. Müllrose bietet alles, um zu sagen: Hier ist meine Heimat. Hier bin ich zu Hause.⇥jko