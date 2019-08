Hunderte Besucher beim Fest der Generationen

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Sonne brannte gnadenlos auf dem Sportplatz an der Menzer Straße. Da kam die Abkühlung, die die Feuerwehr anbot, ganz gelegen: Ryan Grehn und Florian Schröder zielten mit dem Schlauch auf das Grün und ließen einen breiten Wasserstrahl laufen. Einige Kinder tollten mit freiem Oberkörper durch das Nass. Ryan Grehn ist Sohn des stellvertretenden Feuerwehr-Jugendwarts Henry Grehn. Die Brandbekämpfer warben bei dem Fest der Generationen um Nachwuchs.

Alle Träger der Jugendarbeit, die in der Prinzenstadt tätig sind, sowie zahlreiche Vereine haben bei der Veranstaltung mitgewirkt und den Sportplatz in einen bunten Spielplatz verwandelt. Besonders beliebt waren eine aufblasbare Riesenrutsche in Form eines weißen Hais und das Trampolin-Bungee, vor dem sich eine lange Schlange bildete. Auch beim Wasserspielplatz des Spielmobils von Esta Ruppin tummelten sich zahlreiche Kinder. Sie verlegten lange Kunststoffrohre in zahlreichen Winkeln und ließen das Wasser hindurch fließen. Wenige Meter weiter wechselten beim Flohmarkt Spielzeug und Kinderbekleidung die Besitzer. Der Modelleisenbahnclub zeigte den Besuchern indes eine Miniatur des Rheinsberger Bahnhofs, und der Verein Stadtgeschichte berichtete Interessierten von seiner Arbeit. Wer sich erfrischen wollte, bekam am Stand des Jugendclubs Pavillon Getränke. Am Nachmittag stand die lokale Band Nameless bei sengender Hitze auf der Bühne.

Zufrieden mit der Resonanz

Der Organisator des Ganzen, Mario Stärck, war die meiste Zeit am Grill anzutreffen, wo er mit Unterstützung der Bibliothekarin Ivonne Keller Nackensteaks, Bouletten und Bratwürste verkaufte. Stärck war mit der Resonanz des Festes vollauf zufrieden. "Wäre es nicht so heiß, würde der Platz hier wahrscheinlich aus allen Nähten platzen. Ich nehme an, viele werden jetzt noch am Strand sein", so der Jugendkoordinator der Prinzenstadt. Schon seit Monaten war er mit der Vorbereitung für das Fest befasst, das diesmal erstmals im August und als Tag der Generationen stattfand. Denn bisher firmierte die Veranstaltung unter dem Titel Tag der Jugend. Da sie aber bereits im vergangenen Jahr mit dem Familientag zusammengelegt worden war, wurde der Titel nun auf alle Altersgruppen angepasst.

Als am späten Nachmittag die Spielangebote abgebaut wurden, konzentrierte sich das Geschehen auf die Fläche vor der Bühne. Der DJ Malte Lehmann legte auf. Und mit Einbruch der Dunkelheit kamen zahlreiche Jugendliche an. "Der Platz hat gebebt. Alle, die nicht dabei waren, werden sich ärgern, wenn sie hören, was hier abging", sagte Stärck in Rückschau auf den Abend. "Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken, die mitgeholfen haben. Das war ein Riesenfest und ein toller Nachmittag. Wir sind super zufrieden", so Stärck.

Der Termin für das nächste Generationenfest steht auch bereits fest. Es wird am 22. August 2020 stattfinden. Mit den Vorbereitungen startet Stärck bereits jetzt.