Mehr Klassen an Gymnasien geplant

Burkhard Keeve

Oranienburg (MOZ) Es wird eng in Oberhavels Gymnasien und in den weiterführenden Schulen. Das ruft die Planer des Landkreises auf den Plan. Denn für alle Schüler, die aufs Gymnasium streben, müssen sie auch einen Platz anbieten können. Also beginnen schon jetzt die Rechnereien.

Ein Ergebnis ist jetzt schon abzusehen. An fünf Gymnasien in Oberhavel, die in Trägerschaft des Kreises sind, werden zum Schuljahr 2020/2021 maximal hochgefahren. Konkret heißt das, dass das Marie-Curie Gymnasium in Hohen Neuendorf, das Louise-Henriette-Gymnasium in Oranienburg und das Hennigsdorfer Puschkin-Gymnasium jeweils fünf Züge an Siebtklässlern aufzunehmen haben. Mit maximal vier Zügen müssen das Granseer Strittmatter-Gymnasium und das Oranienburger Runge-Gymnasium planen. Beim Veltener Bollhagen-Gymnasium bleibt es bei drei Zügen. Das geht aus den Unterlagen des Fachbereichs Schulangelegenheiten des Landkreises hervor. Vorgesehen ist zudem, dass das Marie-Curie-Gymnasium ab 2020/2021 dauerhaft fünf Klassen mit Siebtklässlern aufzunehmen hat, um den Bedarf an Gymnasialplätzen zu decken.

Als Untergrenze für ihre Berechnungen gehen die Schulplatzplaner von 1 967 Schülern aus, die momentan noch die sechste Klasse der Grundschule besuchen. Das sind 152 Schüler mehr als im Vorjahresvergleich. Wie viele davon, auf ein Gymnasium des Kreises wollen, ist je nach Schulstandort ganz unterschiedlich (siehe Hintergrund). Die Planer legen für die Berechnung die Übergangsquote der vergangenen drei Jahre zugrunde. Für das übergangsstarke Schuljahr 2020/2021 werden demnach 810 Plätze an allen acht Gymnasien Oberhavels benötigt, den sechs Bildungseinrichtungen in Kreisträgerschaft sowie den beiden freien Schulen. Das sind das Neue Gymnasium Glienicke und das Mosaik-Gymnasium Oberhavel in Oranienburg. Momentan halten die Schulen Plätze für 702 Schüler vor, es fehlen also mindestens 108 Plätze. Das heißt, der Kreistag Oberhavel muss eine Erhöhung der Zügigkeit an den Gymnasien beschließen, um den rechnerischen Bedarf zu decken.

Es gibt aber noch eine entscheidende Variabel: "Diese Annahme stellt nicht den Elternwunsch dar", stellt der Fachbereich für Schulangelegenheiten klar. Denn es besteht freie Schulwahl für die weiterbildenden Einrichtungen.

Jede Klasse muss mit mindestens 20 und darf maximal mit 28 Schülern besetzt sein. Der Kreis geht vom oberen Wert aus, weil er Kapazitäten für Zuzüge vorhalten will, wie aus der Vorlage der Behörde hervorgeht.