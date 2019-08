Konzert und Köstlichkeiten im Museumshof

Roland Becker

Velten (MOZ) Das Orchester Ronny Heinrich lädt auch in diesem Jahr zum Open Air auf den Hof des Veltener Ofenmuseums ein. Am kommenden Sonnabend werden dort ab 19 Uhr in fantastisch beleuchteter Kulisse präsentieren da Orchester und Solisten Melodien aus Musical, Operette, Film und Schlager. Die Karten dafür kosten 28 oder 35 Euro. Wer das musikalische Erlebnis mit einem Drei-Gänge-Dinner verbinden möchte, ist mit 55 Euro dabei. Während Ronny Heinrich die musikalischen Genüsse verantwortet, ist für die Gaumenfreuden Spitzenkoch Christian Haferkorn zuständig. Karten gibt es im Veltener Ofenmuseum, unter www.reservix.de oder unter der Tickethotline 03301 530220.