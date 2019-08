Kinder testen Passanten-Wissen zu Fontane

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Kann man Fontanes "Birnen-Gedicht" über Herrn von Ribbeck rappen? "Ja", findet Ria. Singend holen die Zehnjährige und einige Mitschüler der Fontanegrundschule die Zeilen in die Gegenwart. Eine Woche lang befassen sich die vierten und fünften Klassen mit dem Mann, dessen Namen ihre Schule trägt.

Anlass ist der 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane (1819 bis 1898). "Wir haben alle Angebote gesammelt, die es zu dem Thema gibt", sagt Schulleiterin Britta Rieger. Und darum gastierte die Havelländer Puppenbühne an der Schule, besuchten Kinder das Schloss Ribbeck, radelten andere zu den Rauener Steinen, besuchten einige die Cottbuser Apotheke, in der Fontane arbeitete, stellten Schüler selbst eine Lavendel-Salbe her – und und und. Am Mittwoch werden alle Projekte präsentiert.

Ein Angebot, das alle Viert- und Fünftklässler mitmachen, ist die Fürstenwalder Stadt-Rallye, bei der Stationen absolviert werden müssen. Unter anderem fragen die Kinder Passanten, ob sie wissen, wer Fontane war und ob er mal in Fürstenwalde war. "Er war sogar mehrmals in der Stadt, seine Nichte wohne ja hier", sagt Ralf Ullrich, der Vorsitzende des CTA-Kulturvereins, der das Programm mit Schule und Tourismusverein zusammenstellte.

Bei den Kindern kommt es gut an. "Ich finde das Projekt cool", sagt Ria. Dass Fontane aus Neuruppin stammt, Apotheker war und sieben Kinder hatte, habe sie vorher nicht gewusst.