Abzocker prellen Senior

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Seinen richtigen Namen will der 77-Jährige nicht in der Zeitung lesen. "Dafür schäme ich mich zu sehr für das, was ich mit mir habe machen lassen", sagt der Eberswalder, der in diesem Bericht Peter Müller heißt. Bisher habe er gelegentlich selbst schmunzelnd den Kopf geschüttelt, wenn er im Polizeibericht davon lesen musste, dass wieder einmal eine Seniorin, ein Senior auf den Enkeltrick hereingefallen sei. Doch jetzt sei ihm das Lachen gründlich vergangen.

Alles fing damit an, dass einer von Peter Müllers Fernseher kaputtgegangen ist. "In den Gelben Seiten fand ich eine ganzseitige Anzeige der Firma Meisterbetrieb fix.de, die unter Eberswalder Vorwahl sogar einen Eil-Kundendienst versprach", berichtet der Rentner. Kurz nach seinem Anruf hätten tatsächlich zwei Männer an der Wohnungstür geklingelt, sich als Mitarbeiter des betreffenden Unternehmens vorgestellt und ihm sofort klar gemacht, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnen würde. Da wären selbst drei neue Fernseher preiswerter, habe er gesagt bekommen. Peter Müller begann zu grübeln, als er um 3000 Euro Anzahlung gebeten wurde. So viel Geld habe er nicht zu Hause, ließ er die Unbekannten wissen, die sich daraufhin mit 1000 Euro auf die Hand zufrieden erklärten. Der Rentner zahlte das Geld, das Duo verabschiedete sich fürs Erste.

"Da war ich noch so skeptisch, dass ich am gleichen Nachmittag die Verbraucherschutzzentrale und die Polizei aufgesucht habe", sagt Peter Müller. Der Rentner wurde von den Ersten eindringlich gewarnt und erstattete bei den Zweiten Anzeige.

Doch der angebliche Fernsehmechaniker, der wenig später wie angekündigt mit drei Geräten in die Wohnung zurückkehrte, schaffte es irgendwie, die Bedenken seines Kunden zu zerstreuen. Und ihn dazu zu bringen, weitere 5100 Euro in bar zu zahlen. "Der Mann war leider absolut überzeugend", bedauert Peter Müller, der die riesige Summe, die er der ominösen Firma zukommen ließ, als Lehrgeld abgehakt hat. Denn den in den Gelben Seiten angegebenen Kontakt erreicht er seither nicht mehr. Und schriftlich liegt ihm nur ein Garantieschein vor, der weder Adresse noch Telefonnummer enthält.

Erste bittere Pointe: In einem Elektronikmarkt in Eberswalde hat der Rentner bei seiner Nachfrage erfahren, dass am Tattag drei als Gruppe auftretende Männer drei Fernseher der ihm gelieferten Marke für zusammen unter 1000 Euro gekauft und bar bezahlt hätten. Zweite bittere Pointe: Die Fernseher funktionieren erst, seit Peter Müller einen seriösen Anbieter aus Eberswalde Nacharbeiten erledigen ließ.

Gibt es weitere Geschädigte?

"Wenn eine Firma auf Bargeld besteht, jegliche Widerrufsbelehrung unterlässt und weder Anschrift noch Ansprechpartner nennt, sollte der Kunde die Finger dringend von dem Geschäft lassen", betont Ulrich Gräfe von der Verbraucherzentrale, die im Bürgerbildungszentrum an der Puschkinstraße 13 zu finden ist.

Polizeisprecher Stefan Möhwald von der Direktion Ost teilt mit, dass die Kriminalpolizei der Inspektion Barnim gemäß Paragraph 291 des Strafgesetzbuches Ermittlungen aufgenommen habe. "Der Vorwurf lautet auf Wucher", sagt der Beamte. Nach jetziger Erkenntnis läge derzeit nur die eine Anzeige vor. Doch weitere Geschädigte sollten sich umgehend bei der Kripo melden.

Kontakt: Tel. 03338 3610