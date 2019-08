Kursbeginn an der Kunstschule

Th. Messerschmidt

Brandenburg (MOZ) "Unser Wintersemester 2019/2020 hat begonnen und das Interesse ist wieder groß", freut sich Klaus Lietze, Geschäftsführer der Stiftung Wredowsche Zeichenschule Brandenburg. Und trotzdem sich die Wredow-Kunstschule mit ihren Kursangeboten ohnehin an alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene richtet, war er unlängst von einem altersübergreifenden Zusammentreffen besonders begeistert. Zumal die große Runde einem kleinen Mädchen galt. Die 9-jährige Victoria-Emily Lange hatte im Rahmen einer Schnupperstunde auf sich aufmerksam gemacht, zwei Bilder vollbracht, die sofort in die Ausstellung aufgenommen wurden. "Ein großes Talent", waren sich die Dozenten einig. Und da der Inner Wheel Club Brandenburg vorhatte, wie jedes Jahr ein Stipendium für eine/n besonders begabte/n Kunstschüler/in zu stiften, war die Empfängerin gefunden. Die frohe Botschaft überbrachte ihr direkt vor Antritt des Grundkurses für Malerei und Zeichnung – im Beisein des Stiftungsvorstandes sowie weiterer Gäste – ein Inner-Wheel-Trio um Präsidentin Helga Ullrich. Das hatte zudem ein paar hochwertige Malutensilien dabei, um auch zuhause das Talent ausleben und fördern zu können. Victoria-Emily freute sich riesig. Sollte sie regelmäßig den Kurs besuchen, gab Ullrich zu verstehen, sei eine Fortführung des Stipendiums nicht ausgeschlossen.

Wer Interesse am neuen Kursprogramm der Wredowschen Zeichenschule hat, schaut am Wredowplatz 1 vorbei oder im Internet auf .