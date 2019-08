Halbierter Gewinn: Stahlkonzern leidet unter Strafzöllen

Große Bühne für die Besten: ArcelorMittal Eisenhüttenstadt hat am Freitag auf der Hauptbühne in der Beeskower Straße seine besten Auszubildenden ausgezeichnet. © Foto: Ramona Behrend

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eine sich abzeichnende Rezession und der massiv gestiegene Stahlimport nach Europa setzen dem Werk von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt (AMEH) zu. Das sagte Nico Dewachtere, Geschäftsführer Finishing im Vorstand bei AMEH beim traditionellen Pressegespräch im Rahmen des Eisenhüttenstädter Stadtfestes.

Durch die Strafzölle, die Amerika auf Stahlimporte erhebt, wird Europa nun gleichsam von Stahl überschwemmt. Im Vergleich zu 2017 habe sich der Import von Stahl um 40 Prozent erhöht. Das führt dazu, dass die Stahlpreise gesunken sind, gleichzeitig aber die Rohstoffpreise anziehen. Die Folgen für AMEH beschrieb Nico Dewachtere so: "Vergleicht man das erste Halbjahr 2018 mit dem ersten Halbjahr 2019 dann ist das Produktionsniveau um zwei Prozent zurückgegangen. Die Gewinnmarge hat sich aber halbiert, ist um 50 Prozent zurückgegangen." Das zweite Halbjahr sehe nicht besser aus, zumal die Wachstumszahlen in Deutschland zurückgehen, es Anzeichen für eine Rezession gibt.

Das alles geschieht in einer Zeit, in der die Stahlproduzenten vor großen Herausforderungen stehen, bei denen noch nicht klar ist, welche Auswirkungen sie haben. Zum einen forderte Dewachtere EU-Schutzmaßnahmen gegen die unkontrollierten Importe, betonte aber gleichzeitig: "Wir haben keine Angst vor Wettbewerb. Aber der Wettbewerb muss fair sein."

Preise für Zertifikate steigen

Und dieser faire Wettbewerbe ist derzeit nicht gegeben, weil in Europa zu anderen Bedingungen produziert wird, als in außereuropäischen Ländern. Nico Dewachstere nannte in diesem Zusammenhang die zweite große Herausforderung vor der die Stahlindustrie unter anderem in Deutschland und damit auch in Eisenhüttenstadt steht. Es geht um die CO2-Zertifikate. Unter anderem Stahlproduzenten müssen für die CO2-Emissionen Zertifikate kaufen. Bisher, so sagte Ralf-Peter Bösler, Geschäftsführer Primary, habe es auf dem Markt noch freie Zertifikate gegeben. Auch AMEH hatte das. Inzwischen liegt die Unterdeckung bei 0,5 bis 0,6 Millionen Tonnen. Die Zertifikate werden knapp und damit teurer. "Der Zertifikatspreis hat sich von Januar 2018 bis heute von 8,5 Euro auf 35 bis 30 Euro pro Tonne erhöht", erklärte Ralf-Peter Böseler. Für Import-Stahl gebe es diese Belastungen nicht, sagte Nico Dewachtere.

Derweil ergreift AMEH verschiedenste Maßnahmen, um den CO2-Ausstoß zu verringern. Welche Richtung eingeschlagen wird, hängt auch davon ab, wie die Strompreise sich entwickeln. Arbeitsdirektor Michael Bach forderte von der Politik ein industriepolitisches Konzept. "Die Stahlindustrie ist im Wandel."