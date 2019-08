Ungebetene Gäste

MOZ

Eberswalde (MOZ) Wegen eines Raubes wurde die Polizei am Freitagmittag in die Breite Straße gerufen. Dort waren zuvor vier Männer bei einem Mieter erschienen und hatten den 34-Jährigen nach Öffnung der Tür angegriffen. Dabei erlitt der Mann schwere Verletzungen. Die Täter nahmen Bargeld und das Mobiltelefon des Opfers an sich und verschwanden. Der Verletzte kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Ermittlungen führten die Polizei zu vier Männer im Alter von 20, 28 und 29 Jahren, die vorläufig festgenommen wurden. In der Wohnung, in der die mutmaßlichen Täter angetroffen wurden, konnte das gestohlene Mobiltelefon sichergestellt werden.