Ist ein Mietendeckel sinnvoll? - Pro

Igor Steinle

Berlin Wer nicht will, dass nur noch Gutverdiener sich das Leben in Städten leisten können, muss die Miete deckeln. Denn das Spiel zwischen Angebot und Nachfrage, das auf einem idealen Markt den Preis bestimmt, ist bei Immobilien außer Kraft. "Bauen, Bauen, Bauen" alleine hilft nicht. Der Run auf die Großstädte ist derart groß, dass die Nachverdichtungsmöglichkeiten ihn nicht auffangen können. Der Preis kann durch eine Erhöhung des Angebots also nicht klein gehalten werden.

Der Verweis, man könne doch einfach aufs Land ziehen, ist dabei nicht nur zynisch, sondern gefährlich. Wer verlangt, dass Menschen ihren Wohnort wechseln, Kinder aus Schule und Umfeld gerissen werden, nur um die Gesetze des Kapitalismus durchzusetzen, bestätigt vor allem eine These: dass die Belange der "kleinen Leute" keine Rolle mehr spielen. Wenn Krankenschwestern, Polizisten und Verkäufer, die das Leben in der Metropole nicht mehr bezahlen können, pendeln müssen, um die Bessersituierten in Berlin-Mitte zu versorgen, muss man sich nicht wundern, wenn diese Menschen sich von der politischen Mitte abwenden und radikal wählen.

Dabei erinnert die aktuelle Empörung lediglich an die Einführung des Mindestlohnes. Schon damals warnten Experten vor einem Heer von Arbeitslosen. Dass auch die aktuellen Untergangsphantasien der Grundlage entbehren, zeigt ein Blick nach Österreich. Dort gibt es seit 1994 einen Mietendeckel ("Richtwertmietzins"). Seltsamerweise müssen weder Vermieter hungern, noch bröckelt im Alpenstaat Putz von den Wänden. Stattdessen pilgern regelmäßig Delegationen nach Wien, um zu lernen, wie man die Stadt für alle bezahlbar hält.