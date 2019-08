Joachim Eggers

Gosen (MOZ) Akkordeonmusik erklingt am Sonntag in der Gosener Dorfkirche. Es spielt der 1974 im polnischen Czluchow geborene Miroslaw Tybora.

Er hat unter anderem an der Folkwang Musikhochschule Essen studiert und an Konzerten, Festivals, Wettbewerben, CD- und Radioeinspielungen sowie an Theaterproduktionen in Polen und anderen Ländern teilgenommen.

Das Programm steht unter dem Titel "Vom Barock zur Moderne". Beginn: 16 Uhr, Eintritt frei, Spenden willkommen.