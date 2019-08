Offene Fragen bleiben nach Bericht über Wahlbetrug

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Zwei Tage nach der Veröffentlichung eines Tagesspiegel-Berichts über Wahlfälschung in einer Stadt in Oder-Spree ist immer noch unklar, um welche Kommune es sich handeln soll. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat nach eigener Darstellung keine Kenntnis von dem Vorfall. Auch der Kreiswahlleiter wurde nach eigenem Bekunden erst durch die Tagesspiegel-Anfrage auf den Tatvorwurf aufmerksam.

Laut einem Bericht der Tageszeitung "Der Tagesspiegel" soll ein Wahlhelfer bei der Kommunalwahl am 26. Mai Stimmen der AfD den Grünen zugeschlagen haben. Der Wahlhelfer, der in dem Bericht mit einem Alibinamen geschützt ist, habe den Wahlbetrug freiwillig eingeräumt. Er habe damit auf die Manipulierbarkeit von Kommunalwahlergebnissen hinzuweisen wollen. Wie es weiter heißt, habe die Staatsanwaltschaft Potsdam dazu Ermittlungen aufgenommen.

Schulungen für Wahlhelfer

Staatsanwalt Klaus Nolte, Sprecher der Staatsanwaltschaft Potsdam, hat sich in seiner Behörde umgehört. Ergebnis: "Ich kann weder den Eingang einer entsprechenden Strafanzeige bestätigen, noch laufen im Hause dazu Ermittlungen." Es gebe auch keinen Prüfvorgang in der Sache. Ohnehin liege Oder-Spree nicht in der Zuständigkeit des Landesgerichtsbezirks Potsdam.

Die eigentlich zuständige Behörde, die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) dementiert ebenfalls, mit dem angeblichen Wahlbetrug befasst zu sein. "Ein solcher Sachverhalt ist hier im Hause nicht bekannt", teilt der stellvertretende Sprecher, Staatsanwalt Ingo Kechichian mit.

Der Kreiswahlleiter von Oder-Spree, Sascha Gehm, hat nach eigener Aussage von dem Verdachtsfall erst durch die Kontaktaufnahme des Tagesspiegel erfahren. In welcher Kommune sich der Verdachtsfall ereignet hat, sei ihm unbekannt.

Bis auf Weiteres sehe er keinen Anlass, in der Sache tätig zu werden. Falls sich der Verdacht des Wahlbetrugs erhärten sollte, gebe es die Möglichkeit des Nachzählens: "Die Stimmzettel werden bis zur folgenden Kommunalwahl bei den Kommunen eingelagert".

Der Kreiswahlleiter schätzt ein, dass Manipulationen von Kommunalwahlen bei Vorhandensein entsprechender krimineller Energie eher möglich sei, als bei Landtags- und Bundestagswahlen. Das Vier-Augen-Prinzip sei in diesem Falle leichter auszuhebeln. In der Praxis liest ein Wahlhelfer das Ergebnis des Stimmzettels vor, während ein anderer das Ergebnis auf einer Tabelle bei der betreffenden Partei abstreicht. Genau hier soll sich der Betrug abgespielt haben. Absolute Sicherheit könne es nicht geben. Wenn man Wahlfälschungen zuverlässiger als bisher ausschließen wollte, müsse man entweder das Wahlsystem ändern, eine zusätzliche elektronische Komponente einbauen oder das Personal der Wahlhelfer aufstocken. Gehm: "Wenn an der Sache was dran ist, muss man feststellen: Der Täter hat weder sich noch der Demokratie einen Gefallen getan."

Die Wahlleiterin der Stadt Beeskow, Andrea Goldschmidt, bestätigt, dass Wahlbetrug niemals vollständig ausgeschlossen werden kann. Das Amt des Wahlhelfers sei daher ein besonders vertrauensvolles. "Wahlhelfer, Wahlvorsteher und deren Stellvertreter würden eingehend geschult. Steffen Krüger, Wahlleiter in Friedland: "In unseren Wahllokalen sind abends zwischen fünf und acht Personen mit dem Auszählen beschäftigt. Da müssten sich ja schon viele einig sein, um Betrug durchzuführen!"

Wahlvorstände unter Zeitdruck

Die stellvertretende Wahlleiterin von Storkow, Iris Bernheiden, schlägt für künftige Kommunalwahlen vor, nach der Erfassung der Stimmen das Team zu tauschen und die Stimmen "rückwärts" gegenzuzählen. Sie schränkt aber auch ein: "Die Wahlvorstände stehen unwahrscheinlich unter Druck, zeitnah die Ergebnisse zu liefern."