Weitere Wahlhelfer sind willkommen

Annette Herold, Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Es wird wieder ein Großkampftag für Ehrenamtliche, wenn am Sonntag der neue Landtag gewählt wird. Mehrfach haben die Kommunen in den vergangenen Wochen nach Wahlhelfern gesucht – und sind meist fündig geworden. Dabei ist der Aufwand und die erforderliche Besetzung der Wahllokale nicht ganz so hoch wie im Mai, als bei den Kommunalwahlen mehrere Stimmzettel auszuwerten waren, und zwar nach der Europa-Wahl.

In Erkner wären noch vier, fünf Wahlhelfer willkommen – falls einer noch krank wird oder aus anderen Gründen ausfällt. Die sieben Urnen-Wahllokale werden mit jeweils acht Wahlhelfern bestückt, damit einer weniger als im Mai, die beiden Briefwahllokale mit jeweils neun Wahlhelfern, teilt Stadtsprecherin Daniela Sell mit. Wer sich meldet, kann auf ein Erfrischungsgeld in Höhe von 50 Euro setzen. Viele Verwaltungsmitarbeiter seien im Einsatz, auch die städtische Wohnungsgesellschaft stelle viele Wahlhelfer, sagt Daniela Sell.

In Woltersdorf werden insgesamt 88 Wahlhelfer benötigt, zwei fehlen noch, teilt Corinna Brückner mit. Die Hauptamtsleiterin fungiert zugleich als Wahlleiterin. 35 Prozent der Helfer sind Beschäftigte der Gemeinde. Die Wahlhelfer werden vor dem Einsatz geschult. Wahlvorsteher erhalten in Woltersdorf ein Erfrischungsgeld von 35 Euro, Beisitzer bekommen 25 Euro.

Dursten oder hungrig bleiben muss auch niemand, der in Schöneiche bei den Wahlen hilft. Es gebe viele Freiwillige, die sich am Wahltag engagieren wollen. Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) berichtet auch, dass sich eine große Zahl von Briefwählern abzeichnet. Bis vergangene Woche haben rund 1500 Schöneicher auf diese Weise ihre Stimme abgegeben.