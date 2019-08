Zwei Verdächtige nach Raub gefasst

MOZ

Werneuchen (MOZ) Gegen 21.50 Uhr ist es am Freitagabend in der Löhmer Dorfstraße zu einem Raub gekommen. Drei Männer hatten dort einen 23-Jährigen zur Herausgabe seines Mobiltelefons und von Kleidung aufgefordert. Als sich der junge Mann weigerte, wurde er zu Boden gestoßen und geschlagen. Daraufhin übergab er das Geforderte und die Täter flüchteten. Alarmierte Polizisten konnten in der Nähe zwei Tatverdächtige ergreifen. Die jeweils 20 Jahre alten Männer sind bereits polizeibekannt und hatten bei der Festnahme Atemalkoholwerte von 1,58 sowie 0,89 Promille.