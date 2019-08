MOZ

Panketal (MOZ) Wegen eines verdächtigen Gegenstandes mussten am Sonnabend gegen 17.15 Uhr Polizei und Sprengstoffspezialisten in die Bucher Chaussee in Schwanebeck ausrücken. Unbekannte hatten dort mit Kabelbinder ein Plastikrohr an einem Laternenmast unter Wahlplakaten befestigt.

In dem Rohr befand sich ein technisches Gerät. Die Straße wurde gesperrt und ein Sprengstoffsuchhund angefordert. Die eingehende Überprüfung des Gegenstandes ergab schließlich, dass es sich lediglich um ein Messgerät für Stickstoffdioxid handelte. Nach zirka einer Stunde wurde die Straße wieder freigegeben.