Ist ein Mietendeckel sinnvoll? - Contra

Helmut Schneider

Berlin Der Unterschied zwischen gut gemeinter und gut gemachter Politik ist groß. Gut gemeinte Politik hat Stimmungen und Stimmen im Blick. Gut gemachte Politik interessiert sich nur dafür, ob als Ergebnis tatsächlich herauskommt, was anfangs beabsichtigt wurde.

Der Mietendeckel ist schlechter als schlechte Politik. Denn er wird nicht nur nicht wirken, sondern auch noch den aktuellen Zustand der Wohnungsknappheit in Berlin verschärfen. Warum? Weil die Deckelung der Mieten dazu führen muss, dass Renovierungen und Sanierungen unterlassen werden und damit – zumindest indirekt – das Angebot an Wohnungen verknappt wird.

Politiker denken zu wenig in wirtschaftlichen Kategorien. Beim Thema Mieten wollen sie sich nicht dem Vorwurf aussetzen, die Interessen der Spekulanten und großen Wohnungsunternehmen zu vertreten. Der Populismus gibt ihnen die Schuld für steigende Mieten. Dabei hätte die Berliner Politik selbst die Mittel in der Hand gehabt, für ausreichend preisgünstige Wohnungen zu sorgen.

Warum hat Berlin den Bau von staatlich geförderten Sozialwohnungen zurückgefahren? Warum wurde in Berlin, das doppelt so groß wie Hamburg ist, nur halb so viel gebaut? Es gibt staatliche Instrumente – bürokratische Vereinfachungen, zeitliche Bebauungsvorgaben, Grundstückspolitik – und es gibt den Mietspiegel, der Mietwucher verbietet.

Hohe Mieten und Wohnungsnot lassen sich nachhaltig nur lindern, wenn mehr Wohnungen gebaut werden. Der Mietendeckel führt zum Gegenteil. Damit wird er auch die soziale Zielsetzung verfehlen. Der Mietendeckel wird zum Sozialdeckel.