1200 Liter Wasser pro Minute

Renate Meliß

Wandlitz (Freie Autorin) Mit der Sirene auf dem Dach des Gerätehauses wird die Veranstaltung eröffnet. "Ruhe bewahren, keine Hektik und lieber im Notfall die Feuerwehr informieren, auf keinen Fall aber mit Wasser löschen!", sagt Tobias Looke, der seit 2003 bei der Wandlitzer Feuerwehr ist, aber sich schon seit Jahrzehnten als Feuermann aus Leidenschaft engagiert. Gezeigt wurde am Tag der offenen Tür unter anderem ein Fettbrand, wie er schnell mal in der Küche entstehen kann.

"Im günstigen Fall sind wir in acht Minuten vor Ort", sagt er. Die Hitze der kurz darauf in die Höhe schießenden Flammen zischt in einer Druckwelle über den Platz – zum Glück ist alles schnell wieder gelöscht. "Am besten daheim lieber einen Deckel auf den Topf", empfiehlt Looke.

Anwohnern, Kindern und Besuchern wurde anschaulich gezeigt, womit die Feuerwehrleute es in ihrer freiwilligen Arbeit so zu tun bekommen können. Vor Ort war außerdem ein Wasserwerfer der Bundespolizei Blumberg. Das große Fahrzeug hatte bereits mehrfach seinen Einsatz bei der Brandbekämpfung während der andauernden Hitze dieses Sommers unter Beweis stellen können.

Ortswehrführer Christian Berbig erläuterte die Einsatztechnik, wies auf das LF 16-Fahrzeug, den Kleinbus und die Drehleiter, die bei Bedarf bis zu 23 Meter sicher ausgefahren werden kann. Außerdem gibt es noch ein Rettungsboot, das zur Personenrettung auf den umliegenden Seen der Gemeinde eingesetzt wird. "Im Winter auf zugefrorenen Gewässern bevorzugen wir den speziellen Eisretter".

Inzwischen wartet die nächste Vorführattraktion auf die Besucher – der WAWE-10-Wasserwerfer setzt sich in Bewegung. "Wir arbeiten gut mit der Bundespolizei, der Landespolizei sowie dem Technischen Hilfswerk zusammen", sagt Berbig. Wichtig sei es, bei Waldbränden soviel Wasser wie möglich direkt vor Ort zu haben. Der WAWE 10 fasst insgesamt 10 000 Liter und hat jede Menge Technik an Bord. Die Mannschaft besteht aus einem Kommandanten, dem Beobachter, zwei Werferkräften und einem Maschinisten. Sie können Druck und die Art des Wasserstrahls je nach dem konkretem Bedarf regulieren.