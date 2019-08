Uwe Spranger

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Seit Montag ist die Zufahrt zur Elbestraße von der Eggersdorfer Straße in Petershagen aufgrund von Straßenbauarbeiten gesperrt. In der Eggersdorfer Straße, die vor einigen Jahren saniert wurde, seien Mängel an den Regeneinläufen festgestellt worden, die nun im Rahmen der Gewährleistung durch die Baufirma beseitigt werden, teilte die Gemeindeverwaltung mit. Das Sachgebiet Tiefbau habe in Zusammenarbeit mit Straßenverkehrsamt und Baufirma dafür gesorgt, dass unter halbseitiger Sperrung mit Ampelregelung gearbeitet wird, um den Verkehr besser fließen zu lassen. Gegebenenfalls würden noch Anpassungen vorgenommen, damit Schüler auf dem Weg von und zur Schule die Stelle möglichst gefahrlos passieren können, hieß es.

Wenn die Straßenseite zur FAW-Schule bewältigt sei, werde die Südliche folgen, wurde angekündigt. Dann sei die Zufahrt zur Gravenhainstraße nicht möglich. Umleitungen werden ausgeschildert. Laut Rathaus sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Ende September dauern. Zuvor war bereits zwischen Elbestraße und Bahnübergang nahe Ebereschenstraße gebaut worden.