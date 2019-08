Die Not mit der Notdurft

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Bislang war es ganz einfach: Wer ein dringendes Bedürfnis hatte, steckte 50 Cent in den Münzschlitz, und schon öffnete sich die Tür der öffentlichen Toilette am Busbahnhof. Dass dies schon seit Wochen nicht mehr möglich ist, darauf wies eine Bürgerin jüngst in der Fragestunde des Stadtparlaments hin. "Wall hat uns mitgeteilt, dass sie das WC nicht mehr warten können, weil es keine Ersatzteile mehr gibt", teilte Baufachbereichsleiter Daniel Stenger mit. Damit hat er durchaus Recht, wie Christian Knappe bestätigte. Der WC-Typ werde gar nicht mehr hergestellt. Der Sprecher der Wall AG hatte allerdings noch eine Information parat: "Der Vertrag wurde fristgerecht zu Ende 2018 gekündigt." Da die Restlaufzeit mittlerweile ausgelaufen ist, bleibt die Toilette geschlossen. Bürgermeister Thomas Günther (SPD) kündigte an, dass an dieser Stelle erst 2020 ein neues öffentliches WC errichtet werden soll. Wer nun denkt, er kann von der geschlossenen Toilette am Busbahnhof schnell zum Rathaus rüberlaufen, um dort die WC-Anlage im Erdgeschoss zu benutzen, wird ebenfalls vor ein Problem gestellt. Wegen eines Wasserschadens durch einen undichten Warmwasserspeicher ist die Toilette seit Mitte März geschlossen. Dass die WC-Anlage in fünf Monaten noch nicht repariert werden konnte, habe mit dem Schadensausmaß zu tun. Das sei größer, als es der Gutachter anfangs vermutet hatte, heißt es aus dem Rathaus. Mitte September soll der Schaden behoben sein.