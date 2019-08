"Veränderungen bergen Chancen"

Anett Zimmermann

Vevais (MOZ) Tatjana Rosenthal geht es um mehr. "Um Neues", fügt sie hinzu. "Ich möchte nach vorne in die Zukunft denken, denn dazu bin ich als Entwicklerin ja ohnehin geneigt", erläutert die 42-Jährige, die im Solar- und Immobilienbereich tätig ist. Im April ist sie, die mit Mann und Sohn in Vevais lebt, bei Bündnis 90/Die Grünen eingetreten und war bereits zur Kommunalwahl Ende Mai für die Gemeindevertreterversammlung in Bliesdorf und den Kreistag von Märkisch-Oderland angetreten. "Selbst wenn wir bei den Grünen unterschiedliche Schwerpunkte haben, so gibt es doch einen breiten thematischen Konsens", sagt Tatjana Rosenthal. "Wir wollen Veränderungen und etwas bewirken."

Nach ihren wichtigsten drei politischen Zielen befragt, antwortet sie: "Ich habe aber vier." So wolle sie sich auf Landesebene für eine umweltverträgliche Entwicklung einsetzen, die auch als Wirtschaftsmotor genutzt wird. "Investitionen müssen durch verlässliche Klimaschutzpolitik gefördert werden", ist ihr ein weiteres Anliegen. "Natürlich unterstütze ich auch die Reaktivierung der Wriezener Bahn", geht sie auf das Thema Mobilität ein. Der Verkehr müsse ökologischer gestaltet werden und den Umstieg ermöglichen. Und nicht nur hierbei gehe es darum, Vernetzungen auszubauen und eine zukunftsfähige Infrastruktur zu schaffen.

Dass ihr Wagnis, zur Kommunalwahl auf Gemeindeebene als Einzelkandidatin anzutreten, nicht aufgegangen ist, könne sie inzwischen verschmerzen. "75 Stimmen sind doch gar nicht so schlecht", sagt sie, aber auch, dass sie habe erst einmal verstehen müssen, warum Kandidaten anderer Listenvorschläge mit weniger Stimmen letztlich an ihr vorbeigezogen sind. "Auf Kreisebene habe ich mich eher als Zählkandidat gesehen." Die Idee dahinter habe funktioniert. "Von neun Kandidaten sind sechs in den Kreistag gewählt worden und damit auch alle Unterwahlkreise vertreten."

Wichtig sei ihr, inhaltlich etwas zu sagen. Und, dass es überhaupt neue Kandidaten gibt. "Da habe ich nicht lange überlegt, als ich gefragt wurde, ob ich mir vorstellen kann, Direktkandidatin zu werden." Die Unterstützung für die Grünen sei da, auch hier in der Region. "Deshalb ist es immer gut, wenn es Direktkandidaten gibt, die im Wahlkampf auch präsent sind." Das Thema Klima liege ihr nicht nur aus beruflicher Sicht am Herzen, sagt Tatjana Rosenthal und weiß um die Diskussionen um Freiflächensolaranlagen. Ein umweltverträglicher Zubau sei zum Beispiel auf Konversionsflächen möglich, auch der Flächenverbrauch könne verringert, der Platz zwischen den Modulen und auch darunter für Vegetation genutzt werden. Die Teilverschattung wirke sich da bei Hitze durchaus positiv aus. Das Thema Recycling werde mit Blick auf die weltweit schwindenden Ressourcen ebenfalls einen neuen Aufschwung erleben, ist sie sich sicher. "Das Wegwerfen wird sich niemand mehr leisten können."

Veränderungen würden immer auch Chancen bergen. "Diese müssen aufgegriffen werden. Je schneller, desto besser. Brandenburg muss auf Herausforderungen schneller reagieren." Viel zu häufig werde über die Probleme und nicht die Möglichkeiten gesprochen. "Wenn die Politik so zögerlich agiert, handeln die Bürger meist ähnlich."