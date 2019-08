Hobrechtsfelde könnte vollwertiger Ortsteil werden

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Einen eigenen Werks-, dafür aber keinen Petitionsausschuss mehr, das sind nur zwei von vielen Wünschen, die derzeit in Panketal aufkeimen. In erster Lesung behandeln die Ausschüsse die neue Hauptsatzung und Geschäftsordnung. Für den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Uwe Voss (SPD), bilden beide Vorlagen wichtige Handlungsgrundlagen der Arbeit. Jeder Gemeindevertreter sollte die Details sehr genau kennen. Regeln die Papiere doch die Art und Weise, nach der in der Gemeinde kommunalpolitisch gearbeitet wird. Dabei gibt es in der bunt gemischten Gemeindevertretung sehr unterschiedliche Ansinnen, Wünsche und Forderungen.

So möchte die Fraktion Bündnis 90/Grüne erneut, dass Hob­rechtsfelde als eigener Ortsteil in die Hauptsatzung aufgenommen wird. Bisher gibt es nur Zepernick und Schwanebeck. Die Enklave Hobrechtsfelde könne so eigene Belange besser durchsetzen und falle nicht immer hinten runter, betonte der Fraktionsvorsitzende Stefan Stahlbaum im jüngsten Hauptausschuss.

Neu ist auch, einen Seniorenbeirat einzurichten und keinen Beauftragten mehr zu haben. Allerdings wollen verschiedene Fraktionen, darunter die CDU, diesen aufweiten, um auch jüngeren Generationen Raum zu bieten. Dagegen wiederum sprechen verschiedene Vertreter, darunter auch die Jugendkoordinatorin Jana Kohlhaw. In den Befragungen der jungen Panketaler sei genau das eben nicht gewollt gewesen. Vielmehr möchten die jungen Einwohner punktuell und projektbezogen beteiligt sein. Neu ist, dass sogenannte Ideenkästen an neun Standorten im Gemeindegebiet hängen. Sie sammeln Ideen und Vorschläge.

60 Minuten Einwohnerstunde

Den Petitionsausschuss abschaffen, das möchte die Fraktion Gemeinsam in Panketal (GiP/FDP). Vielmehr sollten Ombudsleute die Aufgabe der Einwohnereinsprüche bearbeiten. Dagegen ist nicht nur die Gemeinde, die die Kommunalverfassung als übergeordnete Reglementierung heranzieht. In Paragraf 16 heißt es darin: "Jeder hat das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln oder gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeister zu wenden. Der Einreicher ist innerhalb von vier Wochen über die Stellungnahme zu den Vorschlägen, Hinweisen oder Beschwerden zu unterrichten. Ist dies nicht möglich, erhält er einen Zwischenbescheid." Außerdem, so Uwe Voss, sei am Ende jeder der Gemeindevertreter als Ombudsmann in Sachen Bürgerbegehren jederzeit ansprechbar. Er erklärte das Petitions- zum "Bürgerrecht" und warnte davor, das anzutasten.

Einen eigenen Werksausschuss, um die Belange des Eigenbetriebes stärker in den Fokus zu rücken, ist ebenso Wunsch verschiedener Fraktionen. Die Bündnisgrünen, so Stahlbaum, würden gern die Umweltangelegenheiten mit angliedern. Das sei nicht möglich, so Heidrun Rinne, Werkleiterin des Eigenbetriebes Panketal. Das regele ganz klar die Eigenbetriebsverordnung.

Für die AfD steht eine Verlängerung der Einwohnerfragestunde auf 60 Minuten auf der Tagesordnung. Die CDU möchte länger tagen dürfen, nämlich bis 23 Uhr. Einem früheren Start um 18 Uhr sehen verschiedene berufstätige Gemeindevertreter als schwierig an. Auch eine Live-Stream-Übertragung wird aktuell noch kritisch diskutiert. Bernau praktiziert diese bereits mit großem Erfolg.