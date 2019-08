Frankfurter Gynäkologie-Station ist nun heller, größer und autarker

MOZ

Frankfurt (Jan-Henrik Hnida) Mit bunten Kissen bestückt stehen im Behandlungszimmer für die ambulante Chemotherapie acht Spezialstühle bereit. Seit kurzem nehmen darauf zweimal in der Woche erkrankte Frauen Platz, zum Beispiel zur Behandlung ihrer Brustkrebserkrankung. Die ambulante Chemotherapie ist mit in die neuen Räume direkt auf der modernisierten Station integriert, so dass die Patientinnen zur Behandlung nicht mehr in ein anderes Gebäude müssen. "Unsere Pflegerinnen sind froh, dass sie wieder alles auf der vierten Etage haben", erklärt Dr. Christiane Richter-Ehrenstein, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Die alte Gynäkologie-Station im Bettenhaus 1, auf der 2. Ebene, war sanierungsbedürftig. Es gab zum Beispiel Probleme mit sanitären Anlagen.

Nach der viermonatigen Sanierung stehen den Patientinnen auf der neuen Stationen nun helle und komfortable Ein- und Zweibett-Zimmer mit Flachbildfernsehern und W-LAN sowie moderne Bäder zur Verfügung. Hier haben bis zu 17 Frauen Platz, die zum Beispiel wegen Blutungsstörungen, Geschwülsten der Gebärmutter oder Unfruchtbarkeit behandelt werden. Wenn möglich, kommen dabei minimal-invasive Operationstechniken zum Einsatz. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Behandlung von Brustkrebs sowie die Diagnostik und Therapie weiterer gynäkologischer Krebserkrankungen.

Vom Aufbau her sitzen die Krankenpflegehelferinnen am zentral gelegenen Pflegestützpunkt in der Mitte der Station. Chef-, Ober- und Assistenzärzte haben ihre Zimmer drumherum, daneben befinden sich die Untersuchungs- und Operationsräume. "Von hier aus gehen die Patientinnen in den OP, werden gepflegt und gehen wieder nach Hause", erläutert Christiane Richter-Ehrenstein. Alles ist nun zentral für Frauen bzw. Familien und ihre Kinder auf einer Etage gebündelt – die Neonatologie, die Kinderheilkunde die Gynäkologie und die Geburtshilfe. "Das Mutter-Kind-Zentrum nimmt Form an", sagt Kati Brand, Leiterin für Kommunikation und Marketing am Klinikum Frankfurt (Oder).

Chefärztin schätzt Arbeitsklima

"Der helle, breite Flur wirkt doch einladend", findet die Chefärztin. Die Station in Markendorf leitet sie seit sechs Jahren, zuvor arbeitete die 53-Jährige an der Berliner Charité. Senologie – die Lehre der weiblichen Brust – ist das Fachgebiet der Chefärztin. Hier in Frankfurt hätten die Menschen ihr Herz noch am rechten Fleck, sagt sie lächelnd.

Das gute Miteinander empfindet sie als großen Pluspunkt. Außerdem gehe es im Frankfurter Klinikum nicht nur um nackte Zahlen, sondern viel mehr um die "Hilfe am Menschen". Klar gebe es auch seitens des Rhön-Konzerns Anforderungen an die Chefärztin und ihre drei Ober- und zwölf Assistenzärzte. Jedoch könne sie mit jedem Mitarbeiter über anstehende Probleme reden und gemeinsam Lösungen finden.

Bis auf ein Zimmer belegt

"Nummer 46 steht noch als einziges leer", informiert Maren Kalske. Die Krankenschwester öffnet die Tür und zeigt das noch in Plastik verhüllte Bett des Einzelzimmers. Lassen die großen Fenster hier ordentlich Tageslicht herein, bietet sich am Ende des Flurs ein beruhigender Anblick: Durch bodentiefe Fenster blicken Besucher und Patientinnen auf die grünen Bäume des anliegenden Waldstücks. Gegenüber im Gang befindet sich ein "klassisches Untersuchungszimmer", mit Gynäkologie-Stuhl, Ultraschall-Gerät und Liege – "das ist unser Handwerkszeug", sagt Christiane Richter-Ehrenstein. Hier werden die Patientinnen untersucht, der Befund erhoben und dann Untersuchungen oder Operationen veranlasst.