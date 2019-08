Matthias Platzeck: "Umbruch war für viele ein Zusammenbruch"

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Der Chef der Kommission "30 Jahre Friedliche Revolution und Deutsche Einheit", Matthias Platzeck (SPD), hat bei einem Wahlforum in Strausberg am Montagabend dazu aufgerufen, dass sich Ost- und Westdeutsche wieder mehr Zeit für Gespräche untereinander nehmen sollten.

"Wir sind in einer Zeit, in der im Osten West-Bashing wieder en vogue ist und der Westen sich wieder weniger für den Osten interessiert", sagte Brandenburgs ehemaliger Ministerpräsident vor rund 70 Zuhörern bei der Awo. Dort unterstützte er Elske Hildebrandt, SPD-Landtagsdirektkandidatin für Strausberg, Rüdersdorf und Petershagen-Eggersdorf, im Wahlkampf. "Die Kommission wäre ja nicht gegründet worden, wenn alles okay wäre.

Dieses Jahr soll das Jahr der Aussprache und Begegnung sein. Wir sind doch ein Land, haben viele gemeinsame Probleme", sagte Platzeck. Ihn beschleiche das Gefühl, dass das, was im Osten in den vergangenen 30 Jahren passiert sei, "für eine Generation zu viel gewesen ist". Da sei zunächst die komplette Deindustrialisierung gewesen. "Heute wird oft von Umbruch gesprochen, für viele war es aber ein Zusammenbruch", sagte Platzeck. Zu den Brüchen in den Erwerbsbiografien seien zwei Währungsunionen gekommen, außerdem die Finanz- und die Flüchtlingskrise. "Und dann haben wir heute vermehrt Rentenbescheide, die schon geprägt sind von den unterbrochenen Arbeitsbiografien", sagte er. Das führe bei manch einem ebenso zur Unzufriedenheit, wie die Tatsache, dass die Kinder wegen der Arbeit weit weg lebten "und nur Weihnachten vorbeikommen".

Bei der Anerkennung der Lebensleistung dieser Generation und überhaupt der Beschreibung, wie schwer diese es nach der Wende hatte und hat, habe die SPD einiges nach- und aufzuholen, da waren sich Platzeck und Hildebrandt einig. Platzeck sagte, er wolle "bis heute keinen einzigen AfD-Wähler aufgeben. Jeder hat das Recht, dass mit ihm geredet wird. Eine Grenze ist für mich aber dann erreicht, wenn jemand anderen keinen Respekt entgegenbringt oder ihnen die Würde abspricht." Elske Hildebrandt sagte, mit Sympathisanten der AfD werde sie immer ins Gespräch kommen, nicht aber mit AfD-Mandatsträgern. "Im rechten Flügel sind stramme Nazis, das muss man wissen, wenn man in dieser Partei ist", begründete sie ihr Vorgehen.

Auch auf das Thema Russland kam das Gespräch, Platzeck ist Vorsitzender des Deutsch-Russischen-Forums. Das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland sowie der Europäischen Union und Russland bezeichnete er als "Scherbenhaufen". "Wir werden unser Verhältnis nur verbessern, wenn wir die Fehler der Vergangenheit aufarbeiten", sagte er und nannte verschiede Punkte. Einer davon: "Die 27 Millionen Toten aus dem Feldzug gegen die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg haben noch immer nicht den Stellenwert wie andere Opfer." Platzeck spielte auf regelmäßige Besuche der deutschen Staatsspitze in Frankreich an, bei denen an das Kriegsende erinnert werde. "Diese Dinge wirken nach."

Auch zur Klima- und Umweltpolitik äußerte sich der 65-Jährige. In welcher Zeit es einfacher gewesen sei, Umweltminister in Brandenburg zu sein. In den Neunzigerjahren wie er oder heute, wie Jörg Vogelsänger, wollte Elske Hildebrandt von ihm wissen. "Damals war es einfacher. Das, was wir an Umweltschäden hatten, konnten wir sehen und riechen – es gab verschmutzte Flüsse und dreckige Luft. Die Leute haben verstanden, dass etwas passieren muss, weil sie es gefühlt haben", sagte Platzeck. Heute sei die Umweltbedrohung "etwas Sphärisches und Zukünftiges. Etwas, das man nicht sehen, riechen, schmecken kann." Da änderten auch die heißen Sommer nichts dran.

"Heute umweltpolitische Leitlinien zu entwickeln und durchzusetzen, verlangt mehr Fähigkeit, Leute mitzunehmen." Platzeck warb für die Windenergie. "Das ist der einzige Weg in unseren Breitengraden." Man müsse allerdings andere Herangehensweisen finden, "damit am Ende noch Strom aus der Dose kommt". Angesichts von viel überschüssig produzierter Energie sagte Platzeck: "Das Kernthema beim Umwelt- und Klimaschutz wird die Speichertechnik sein. Ich hoffe, dass wir immer noch ein Ingenieurland sind und sich nach wie vor Leute finden, die sich dafür begeistern."