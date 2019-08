Gauland nennt Kohle "Nazi unter den Energieträgern"

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) 19,7 Prozent holte die AfD in Frankfurt bei der Landtagswahl 2014. 20,7 Prozent waren es kürzlich bei der Europawahl. Die Oderstadt ist ein stabiles Pflaster für die Rechtspopulisten. Das weiß auch Parteichef Alexander Gauland. Weshalb er sich am Montag zu einem seiner seltenen Besuche im eigenen Wahlkreis einfand – hier hatte er 2017 knapp gegen Martin Patzelt das Bundestagsdirektmandat verpasst. Viel Interesse hat Gauland seither nicht mehr an Frankfurt oder Fürstenwalde gezeigt.

Doch nun sind Landtagswahlen. Und die Parteiführung hofft erneut auf Tausende Stimmen in Frankfurt. Am Montagabend im Kleist Forum schworen Alexander Gauland, der Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré und die stellvertretenden Landesvorsitzende Birgit Bessin daher die Anhängerschaft auf einen durchaus möglichen Wahlsieg ein. Rund 120 Zuhörer kamen, von denen sich die allermeisten – gemessen am Applaus – nicht mehr davon überzeugen lassen mussten, ihr Kreuz bei der AfD zu machen.

Im braunem Sakko und mit blauem Hemd erklärte Gauland am Rednerpult unter anderem, wem die Wende denn alles nicht gehöre. Nicht den Linken, denn "diese Partei hat bis 1989 auf Flüchtlinge schießen lassen", teilte der AfD-Chef aus. Auch nicht den Grünen, "die gegen die Wiedervereinigung agitierten". Kühnerts SPD wolle gar "die Wende zurücknehmen", ätzte er. Und auch die CDU habe "nichts mehr mit der Partei Helmut Kohls gemein". Die AfD hingegen sei – schärfte er mit Blick auf die viel kritisierten Wahlslogans seiner Partei dem Publikum ein – "die freiheitliche Opposition gegen ein verknöchertes System".

Besonders auf die Grünen und eines ihrer Kernthemen – die Energiewende – hatte es Gauland abgesehen. "Nach dem Gebot des Zeitgeistes ist die Kohle ja inzwischen der Nazi unter den Energieträgern", befand er. Man dürfe sich zwar "nicht dem Gedanken verschließen, dass von der These vom menschlichen Einfluss auf den Klimawandel etwas stimmen könnte". Doch es sei "närrisch aufgrund von Hypothesen und Klimamodellen die Energieversorgung und Industrie eines Landes aufs Spiel zu setzen", so Gauland. Die Kohleverstromung müsse erhalten bleiben, "solange das wirtschaftlich sinnvoll ist. Außerdem wollen wir den überstürzten Atomausstieg überdenken." Denn dies sei eine weitgehend klimaneutrale Alternative. Die Fridays-for-Future-Bewegung diffamierte er in dem Zusammenhang außerdem als "Veranstaltung hüpfender Schulschwänzer".

Tiraden gegen Merkel und EU

Es folgten die erwarteten Tiraden auf Merkel, Migration und auch die EU. Ein Beispiel: "Die pluralistische Krake hat an Völkern und Nationen kein Interesse."

Zuvor hatte Wilko Möller – aussichtsreicher AfD-Direktkandidat in Frankfurt – unter anderem die Bildungspolitik der letzten Jahre in Brandenburg kritisiert. "Frühe Sexualisierung, Genderwahnsinn, Inklusion – ich kann es nicht mehr hören." Im Falle eines Wahlsieges forderte er, dass seine Partei auch den Ministerpräsidenten stellen müsse.

Die Veranstaltung selbst verlief – geschützt von einer Gruppe Polizeibeamter – weitgehend störungsfrei ab. Am Vormittag hatten Unbekannte an einer Wand auf rund 50 Metern Länge elf Plakate sowie Graffiti hinterlassen, deren Inhalt sich gegen die AfD richtete, wie die Pressestelle der Polizei informierte. Die Kriminalpolizei ermittele. Eine Gegendemo gab es nicht. Stattdessen warteten kurz vor 18 Uhr viele interessierte AfD-Sympathisanten vor dem Kleist Forum. "Ich hoffe, die sind für das deutsche Volk hier, dass es hier wieder vorwärts geht. Ich muss als Deutscher für wenig Geld arbeiten. Andere Leute kommen aus dem Ausland, halten die Hände auf und bekommen sie vollgepackt", beschwerte sich ein junger Mann.