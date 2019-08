Mangelndes Selbstvertrauen der Schlaubetaler

Hagen Bernard

Müllrose Für den Müllroser SV ist der Fehlstart in die Punktspiel-Saison perfekt. Nach dem 4:6 zu Hause gegen Rot-Weiß Luckau setzte es am 2. Spieltag der Landesklasse Ost beim FSV Preußen Bad Saarow eine 1:3 (1:1)-Niederlage. Dabei war es laut Gäste-Trainer Dirk Herrgoß ein Gegner auf Augenhöhe, gegen den es jedoch in der abschließenden halben Stunde am Glauben gefehlt habe, den Rückstand noch aufholen zu können.

Dabei waren die Gäste in der zehnten Minute sogar in Führung gegangen, als Paul Herrmann nach einem Standard aus dem Gewühl heraus getroffen hatte. Doch die Schlaubetaler gaben die Führung alsbald wieder her, Tom Herrmann hatte in der 23. Minute ausgeglichen. In einem ausgeglichenen Spiel ließen beide Mannschaften anschließend kaum Möglichkeiten zu. Als jedoch Niclas Rottenberg nach einer knappen Stunde die Gastgeber in Führung brachte und Paul Zucker zehn Minuten später auf 3:1 erhöhte, war der Spielfaden bei den Schlaubetalern endgültig gerissen. "Wir konnten die Bad Saarower nicht mehr unter Druck setzen. Wahrscheinlich steckte die 4:6-Heimniederlage noch mehr in den Köpfen als ich dachte. Es fehlt auch etwas das Spielglück, doch das muss man sich auch erkämpfen", resümiert der Müllroser Trainer Dirk Herrgoß. Am Sonnabend hat der MSV gute Chancen, seine ersten Zähler einzufahren. Zu Gast ist die SG Niederlehme, die mit zwei Niederlagen bislang ebenfalls leer ausgegangen ist.

Müllroser SV: Philipp Reschke – Philipp Schiller (64. Max Wagner), Oliver Seifert (71. Julius Unglaube), Nils Unglaube, Elias Ponta – Felix Hackel, Lukas Gräber, Jannik Krause (64. René Franz), Gordon Duran, Christopher Krüger – Paul Herrmann

Tore: 0:1 Paul Herrmann (10.), 1:1 Tom Herrmann (23.), 2:1 Niclas Rottenberg (57.), 3:1 Paul Zucker (67.) – Schiedsrichter: Patryk Mettke (Eisenhüttenstadt) – Zuschauer: 50