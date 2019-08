An richtigen Stellschrauben gedreht

Dirk Liedtke

Eisenhüttenstadt In einem umkämpften Fußball-Spiel hat sich Dynamos Landesligateam verdient mit 2:1 (1:0) beim VfB Hohenleipisch durchgesetzt. Zwar geriet der Sieg in den letzten zehn Minuten noch einmal ins Wanken, doch das hatte seine Gründe. Zum einen hatten die Dynamos bis dahin genug Möglichkeiten, das Spiel vorzeitig zu entscheiden und taten es nicht und zum anderen musste Dimitrij Altengof in der 77. Minute mit einer Schulterverletzung das Spielfeld verlassen.

"Dima ist eine feste Größe in unserer Abwehrkette, den wir zumindest an diesem Tag nicht mal soeben ersetzen konnten. Mit seinem Fehlen ging uns natürlich eine gewisse Geschwindigkeit und Zweikampfhärte im Abwehrverbund verloren", so Co-Trainer Sergej Frühauf. Ohnehin hatten die Dynamos an vielen Stellschrauben gedreht und das Team gegenüber dem Heimspiel gegen den 1. FC Guben stark verändert.

So zum Beispiel die Abwehrkette, wo das Trainerteam diesmal auf die Jugend gesetzt hatte. Dafür wurden die erfahrenen Spieler wie Toni Seelig, Christian Grätz, Jan Kretschmann und Daniel Friedrich weiter nach vorne gezogen, um für mehr Aggressivität gegen den Ball und um mehr Lautstärke auf dem Platz zu sorgen. Das hat sich ausgezahlt. Bereits in der 16. Minute bewahrte Christian Drangosch im Hohenleipischer Kasten die Gastgeber vor einem Rückstand, als er einen Freistoß von Eddi Hantelmann in großer Manier parierte. In der 33. Minute war er dann machtlos, eine Freistoßflanke von Hantelmann köpfte Toni Seelig platziert ins lange Eck.

Unmittelbar vor der Pause musste Drangosch erneut sein ganzes Können aufbieten, als er einen Schuss von Daniel Friedrich gerade noch so mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenken konnte. Die Gastgeber wurden im ersten Durchgang nur vereinzelt gefährlich und zwar immer dann, wenn sich Sascha Gutsche über rechts durchsetzte und in die Mitte zu Paul Werner passte, aber dieser die Bälle in den Hohenleipischer Himmel drosch. Als dann Christian Grätz von Trainer Dirk Liedtke nach links beordert wurde, hatte sich dieses Hohenleipischer Angriffsmittel aber auch erschöpft.

Mit Urbansky schnelleres Spiel

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam bei den Dynamos mit Nico Urbansky der Youngster und noch mehr Geschwindigkeit ins Spiel. Hohenleipisch mühte sich weiter, fand aber gegen die weiterhin tadellos gegen den Ball arbeitenden Dynamos keine spielerischen Mittel. Die Gäste hingegen inszenierten immer wieder ein schnelles Umschaltspiel und hatten damit in der 64. Minute Erfolg. Daniel Friedrich passte auf Nico Urbansky, der im Strafraum noch einen Gegenspieler umkurvte und den Ball dann überlegt in den rechten Angel schoss. Nur drei Minuten später scheiterte Urbansky erneut freistehend aus kurzer Distanz an Drangosch. Und dieser stand zehn Minuten später wieder im Mittelpunkt, als er gegen Daniel Friedrich parierte, nachdem dieser von Oliver Weniger zwölf Meter vor dem Tor frei gespielt wurde.

Danach kam es zur Auswechslung von Dimitrij Altengof und Dynamo musste umstellen. So wurde Kapitän Konstantin Klippenstein von rechts nach links beordert und fortan taten sich auf der rechten Seite der Dynamos große Lücken auf, die der Gastgeber auch schulmäßig bespielte. Und aus so einer Situation erzielte dann Valentin Vetter den Anschlusstreffer, allerdings auch aus höchst abseitsverdächtiger Position, wie Dynamos Torwart Sebastian Grummt anmerkte.

Sebastian Grummt hält Sieg fest

Dieser hielt dann den Sieg fest, als er unmittelbar vor Schluss einen Gutsche-Knaller parierte. Die anschließende Ecke brachte nichts mehr ein und so war der Jubel der Dynamos groß, als der sehr souveräne Unparteiische Chris Budde die Partie abpfiff.

Dynamos Trainer Dirk Liedtke sah entgegen der Meinung der Gastgeber den Sieg als völlig verdient an, weil seine Mannschaft über eine große Strecke des Spiels deutlich mehr investiert hatte. Am Sonnabend kommt nun der BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow in den Dynamosportpark und damit die nächste große Herausforderung. Die letzten fünf Spiele gegen die Elf von Trainer Mirko Schult wurden allesamt verloren.

FSV Dynamo: Sebastian Grummt – Dimitrij Altengof (77. Naijbullah Ahmadi 89. Mustapha Arrach), Eddi Hantelmann, Falk Busch, Konstantin Klippenstein – Robert Glaser (46. Nico Urbansky), Toni Seelig, Oliver Weniger, Christian Grätz – Jan Kretschmann, Daniel FriedrichTore: 0:1 Seelig (33.), 0:2 Urbansky (64.), 1:2 Vetter (82.) – Schiedsrichter: Chris Budde (Luckenwalde) – Zuschauer: 111