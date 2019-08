Ein Schönower Desaster im ersten Heimmatch

Jürgen Kern

Schönow An ein solches Spiel der Mannschaft konnten sich selbst die ältesten Schönower nicht erinnern, denn der SSV ging gegen Blau-Weiß Wriezen sang- und klanglos mit 2:7 unter. Dabei bestimmten die Platzherren zunächst das Geschehen.

Chancen gab es etliche, doch Bartosz Tatarczuk (6.), Dariusz Szmulski (11.) und Wojciech Szcupakiewicz (12.) blieben glücklos. In der 16. Minute leitete Hannes Wolff einen Angriff über Dogan Böttcher ein, Szczupakiewicz holte aus spitzem Winkel jedoch nur einen Eckball heraus. Aber Wriezen konterte immer wieder sehr geschickt, denn das offensive Spiel der Schönower führte auch zu Ballverlusten. Mehr als einmal konnten sie bei den Kontern in der Abwehr keine Überzahl herstellen. Schon in der fünften Minute versetzte Kilian Karpe die unbewegliche Innenverteidigung, aber sein Schuss ging weit vorbei. Nach 12 Minuten verfehlte Andre Herrmann frei stehend das Tor. So war der SSV vorgewarnt. Das 0:1 von Karpe war dann Formsache (30.). Zwei Minuten später folgte der nächste Schlag. Der überragende Marcel Glöck streckte zu Herrmann durch und schon stand es 0:2. Ein Hoffnungsschimmer für Schönow folgte in der 37. Minute. Böttcher zögerte noch mit den Abschluss, aber Tatarczuk erzielte der 1:2-Anschlusstreffer. In der 41. Minute verlor Hannes Wolff einen Zweikampf gegen Herrmann, dessen Flanke Glöck zum 1:3 verwertete (41.).

Nach der Pause sah man ein kurzes Schönower Aufbäumen, doch dann musste sich SSV-Keeper Roland Galinski gegen Glöck mächtig strecken, um ein weiteres Tor zu verhindern (55.). Danach parierte er mit den Fäusten den Freistoß von Matthias Krüger. Nach einer Ecke von Glöck kratzte Robert Jung den Ball noch von der Linie. Schließlich überlief beim 1:4 (66.) Karpe die untätige SSV-Abwehr. Das Fehlen von drei etatmäßigen Verteidigern beim Gastgeber machte sich mehr und mehr bemerkbar. Das 1:5 durch Anton Seyfahrt war der endgültige Genickbruch (75.). Auch der verwandelte Szmulski-Strafstoß linderte nicht (78.).

Die Wriezener marschierten weiter munter durch die Reihen. Seyfahrt erzielte das 2:6 (83.) und Florian Pekrul schließlich den 2:7-Endstand (90.+1). Das dies ein Abseitstor war, regte nur noch Galinski auf, der dabei knapp an der Gelben vorbeiging. Jung dagegen wurde für sein Meckern schon vorher mit Gelb-Rot bestraft. Für ihn war damit in der 83. Minute Feierabend, denn er hatte für ein Foul vorher bereits Gelb kassiert. Ein unrühmliches Ende für ihn – passend zum desolaten Erscheinungsbild seines Teams an diesem Tag.