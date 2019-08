Partie auf Augenhöhe endet doch 3:0

Jürgen Kern

Gramzow Mit dem zweiten Regionalderby des zweiten Spieltages sahen die 163 Zuschauer zwar einen klaren 3:0-Sieg der Gramzower, die mussten sich aber diesen Erfolg hart erarbeiten. Grünow trat von Anfang an mit großem Selbstbewusstsein auf und beeindruckte mit seinem aggressiven Pressing über die gesamte Spielzeit. Dadurch wurde gerade der Spielaufbau der Gramzower erheblich gestört. Zumal diese auf den gesperrten Enrico Bressel und den noch immer verletzten Sören Seethaler verzichten mussten. Bei der Einheit sah man zahlreiche neue Gesichter, unter anderem Nico Gerlach mit einer ordentlichen Einstandspartie. Auch der im Match gegen den AFC fehlende Tony Oppelt war ab der 24. Minute als Einwechsler zu sehen.

Beide Teams fanden nur langsam ins Spiel. Ein Freistoß von Christopher Löhrs in die Mitte atmete Grünower Gefährlichkeit (8.) sowie auch die zwei VfB-Ecken von Marcel Blume (12./13.), bei denen die Gramzower in der Mitte zwar massiv standen, aber den linken Flügel unbesetzt ließen. In der 23. Minute folgte ein Freistoß von Gerlach auf Max Wilhelm Lommatzsch, der im Strafraum abgedrängt wurde. In der 24. Minute spielte dann endlich einmal Gramzow einen seiner Angriffe aus. Felix Marschke hatte sich über links durchgesetzt und drehte den Ball in die Strafraummitte, wo Robin Sy zum 1:0 einschob.

Gleich danach passte Miguel Hartwig lang auf Marcel Blume. Marschke verstolperte danach seine Chance. Beide Teams hatten nun zu ihrem Offensivspiel gefunden. Der Grünower Kapitän Löhrs war plötzlich da, sein Schuss strich knapp am Tor vorbei. Auch das Abseitstor in der 36. Minute zeugte vom gewachsenen Vorwärtsdrang der Gäste.

Nach der Pause standen beide Abwehrreihen wieder recht solide. Bei Gramzow sorgten Hartwig und Robin Palow für die notwendige Ordnung und auf Grünower Seite war es einmal mehr Ronny Wittenberg, der aufmerksam die Abwehr zusammenhielt. Danny Blume hatte es dadurch so richtig schwer, sich wie üblich durchzusetzen. Er musste verletzungsbedingt in der 61. Minute durch Ricardo Ludwig ersetzt werden, was aber dem Angriffselan seines Teams neuen Schwung verlieh. In einer druckvollen Situation im Strafraum wurde er von Blume angespielt und versenkte das Leder zum 2:0 (64.). Oppelts Freistoß wurde eine sichere Beute des für VfB-Keeper Mateusz Silewicz eingesprungenen Piotr Kozinski.

In der 72. Minute hatte sich Florian Andres einen steilen Ball erlaufen, instinktiv riss Einheit-Tormann Kevin Manteufel beide Arme hoch und verwehrte damit dem Gastgeber das dritte entscheidende Tor.

Als Lommatzsch die Riesenchance zum Anschlusstreffer vergab, waren die Messen gesungen. Quasi im Gegenzug fiel das 3:0 durch Marschke (75.). Bis auf die von Andres unkonzentriert vergebene Möglichkeit in der 88. Minute ereignete sich nichts mehr. Fazit: Grünow sollte man nicht abschreiben und Gramzow muss sich noch weiter steigern, um wieder ganz vorn mitzuspielen.

Gramzow: Piotr Kozinski – Florian Andres, Alexander Fischer (72. Janosch Schmock), Robin Sy, Max Frenzel, Danny Blume (61. Ricardo Ludwig), Marcel Blume, Fekix Marschke, Robin Palow, Miguel Hartwig, Kai Hansche

Grünow: Kevin Manteufel – Justin Meyer (31. Tony Oppelt), Ronny Wittenberg, Jonny Richter, David Hintz (64. Danny Skripzak), Christopfer Löhrs, Sebastian Koschel, Phillip Thiele, Matthias Sieg, Max Willhelm Lommatzsch (75. Pascal Aland), Nico Gerlach