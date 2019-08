Tochter für drei Tage zu vergeben

Roland Becker

Velten (HGA) Eine Mutter aus Velten kann damit rechnen, dass sich in naher Zukunft die Polizei oder das Jugendamt melden. Der Grund: Eine Frau namens N. hatte am Freitagnachmittag über die Facebook-Gruppe "Ofenstadt Velten verbindet" nach einer Unterkunft für ihre Tochter gesucht. In der Suchanzeige, die Redakteure dieser Zeitung fanden und von der ein Screenshot vorliegt, heißt es: "Hallo zusammen. Gibt es hier vielleicht eine Familie, die meine Tochter, 7 Jahre, vom 30.8.19 bis 1.9.19 bei sich aufnehmen könnte? Leider musste mein Betreuer absagen. Näheres erkläre ich persönlich, wenn sich jemand bereiterklärt. Sie ist pflegeleicht."

Diese Anzeige war nur kurze Zeit zu sehen. "Du fragst hier ernsthaft, ob komplett Fremde für 3 Tage deine 7-jährige Tochter aufnehmen können?", wollte es ein User nicht glauben. Daraufhin verschwand die Annonce sehr schnell wieder.

Das Jugendamt des Kreises will der Sache dennoch nachgehen. "Es ist eine mehr als fragwürdige Vorgehensweise, für sein Kind eine völlig fremde Betreuungsperson über die sozialen Medien zu suchen", beurteilte Kreissprecherin Constanze Gatzke den Vorfall. Sie kündigte an, dass sich das Jugendamt "zu diesem Fall mit der Polizei kurzschließen wird, um eine Kindeswohlgefährdung ausschließen zu können." In welcher Form das erfolgt und welche Konsequenzen das haben könnte, dazu will sich das Landratsamt nicht äußern.

Die Polizei hingegen äußert sich zum Agieren der Mutter sehr zurückhaltend. "Ein konkreter Verdacht für eine Straftat liegt nicht vor", sagte Ariane Feierbach, Sprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin. Da die Frau die Such-Annonce nach kurzer Zeit wieder gelöscht habe, "ist ihr offensichtlich klar geworden, dass dieses Vorgehen nicht angebracht war", meint Feierbach. Es könne auch sein, dass die Mutter die Öffentlichkeitswirksamkeit dieser Gruppe nicht richtig eingeschätzt habe. "Vielleicht dachte sie, dass das eine Facebook-Gruppe von Freunden oder von der Familie sei." Der Text, in der eine Familie gesucht wird, legt dies allerdings nicht nahe. Die Gruppe "Ofenstadt Velten verbindet" zählt 3 632 Mitglieder.

Feierbach deutete an, dass sich die Social-Media-Gruppe der Polizei mit diesem Fall beschäftigen könnte. Zwar habe die Veltenerin nicht mit ihrem Klarnamen agiert. Aber es bestehe die Möglichkeit, sich mit ihr via Facebook in Verbindung zu setzen und ein Präventionsgespräch anzubieten.

Auch im Jugendamt des Kreises wird nicht nur die moralische Keule geschwungen. Wo es nötig sei, biete man Beratung und Unterstützung bei der Erziehung eines Kindes an. Auch Kinder und Jugendliche, die Probleme in ihrer Familie haben, können hier Rat suchen. Die Familienhilfe kann auch die Betreuung eines Kindes umfassen. Allerdings müssten dafür ein erzieherischer Bedarf oder konkrete Probleme vorliegen. Die Hilfsangebote gelten zum Beispiel nicht für Fälle, in denen sich Eltern ein schönes Wochenende ohne Kinder machen möchten.

Anders sieht es in einer Notlage aus, in die zum Beispiel Alleinerziehende kommen können. Liegt ein gewichtiger Grund vor, so Kreissprecherin Gatzke, wird Hilfe gewährleistet. Dafür arbeite man mit Trägern der Jugendhilfe zusammen. "Ein Aufruf für eine Betreuung eines Kindes über Facebook ist der falsche Weg", stellt sie nochmals klar.